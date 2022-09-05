На Волині зафіксували випадок кору у підлітка: вперше за три роки

На Волині зафіксували перший випадок кору у поточному році (останні 3 роки поспіль у нашій області нових випадків хвороби не виявляли).Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Захворів підліток, йому надають усю необхідну медичну допомогу. Триває медичне спостереження за контактними особами, здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні чотири-п’ять років. В Україні попередній спалах був зафіксований 2017–2019-го, на Волині – 2018 – 2019. Тоді в нашій області на кір перехворіло більше чотирьох тисяч людей. Згідно з епідпрогнозом та враховуючи періодичність, у 2023-2024 роках на Волині є ризик спалаху захворюваності на кір.підвищення температури;нежить;кашель;почервоніння очей і сльозотеча;дрібні білі плями на обличчі і по всьому тілу.