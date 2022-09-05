На Волині зафіксували випадок кору у підлітка: вперше за три роки

На Волині зафіксували випадок кору у підлітка: вперше за три роки
На Волині зафіксували перший випадок кору у поточному році (останні 3 роки поспіль у нашій області нових випадків хвороби не виявляли).

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Захворів підліток, йому надають усю необхідну медичну допомогу. Триває медичне спостереження за контактними особами, здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.

Довідково. Кір — інфекційна, гостра вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, котра захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені. Занедужати можна у будь-якому віці.

Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.

Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні чотири-п’ять років. В Україні попередній спалах був зафіксований 2017–2019-го, на Волині – 2018 – 2019. Тоді в нашій області на кір перехворіло більше чотирьох тисяч людей. Згідно з епідпрогнозом та враховуючи періодичність, у 2023-2024 роках на Волині є ризик спалаху захворюваності на кір.

Симптоми кору:

підвищення температури;

нежить;

кашель;

почервоніння очей і сльозотеча;

дрібні білі плями на обличчі і по всьому тілу.


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Теги: Волинь, кір, підліток
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