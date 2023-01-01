Воїну з Волині Дмитру Катану просять присвоїти звання Героя України

Воїну з Волині Дмитру Катану просять присвоїти звання Героя України
Рідні просять проголосувати за петицію про присвоєння звання Героя України загиблому військовому з Іваничівської громади Дмитру Катану.

Про це йдеться в петиції на сайті Президента України, яку розмістили 27-го березня.

29-річний Дмитро загинув 18-го грудня 2022 року на Донеччині.

"Дмитро Катан народився 1-го грудня 1993 року у селі Морозовичі, там же закінчив школу, після вступив до Нововолинського технічного професійного училища, здобув фах електрозварювальника.

У перші дні повномасштабної війни Дмитро приєднався до лав тероборони. Згодом отримав повістку та став бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ЗСУ. Разом із побратимами виконував бойові завдання на передовій. Віддав своє життя в бою за Батьківщину 18-го грудня 2022 в районі села Кліщіївка під Бахмутом на Донеччині", – йдеться у петиції.

У Героя залишились батьки, дві сестри, брат, бабуся, дядьки та кохана дівчина.

Петицію можна підписати за посиланням. Для того, щоб її розглянули, потрібно зібрати 25 000 підписів.

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Теги: Волинянин, петиція, Герой України
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