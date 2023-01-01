Воїну з Волині Дмитру Катану просять присвоїти звання Героя України

Дмитру Катану.



Про це йдеться в петиції на



29-річний Дмитро загинув 18-го грудня 2022 року на Донеччині.



"Дмитро Катан народився 1-го грудня 1993 року у селі Морозовичі, там же закінчив школу, після вступив до Нововолинського технічного професійного училища, здобув фах електрозварювальника.



У перші дні повномасштабної війни Дмитро приєднався до лав тероборони. Згодом отримав повістку та став бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ЗСУ. Разом із побратимами виконував бойові завдання на передовій. Віддав своє життя в бою за Батьківщину 18-го грудня 2022 в районі села Кліщіївка під Бахмутом на Донеччині", – йдеться у петиції.



У Героя залишились батьки, дві сестри, брат, бабуся, дядьки та кохана дівчина.



Петицію можна підписати за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні просять проголосувати за петицію про присвоєння звання Героя України загиблому військовому з Іваничівської громадиПро це йдеться в петиції на сайті Президента України , яку розмістили 27-го березня.29-річний Дмитро загинув 18-го грудня 2022 року на Донеччині."Дмитро Катан народився 1-го грудня 1993 року у селі Морозовичі, там же закінчив школу, після вступив до Нововолинського технічного професійного училища, здобув фах електрозварювальника.У перші дні повномасштабної війни Дмитро приєднався до лав тероборони. Згодом отримав повістку та став бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ЗСУ. Разом із побратимами виконував бойові завдання на передовій. Віддав своє життя в бою за Батьківщину 18-го грудня 2022 в районі села Кліщіївка під Бахмутом на Донеччині", – йдеться у петиції.У Героя залишились батьки, дві сестри, брат, бабуся, дядьки та кохана дівчина.Петицію можна підписати за посиланням . Для того, щоб її розглянули, потрібно зібрати 25 000 підписів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію