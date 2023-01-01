Студента з Волині посадили на 7 років за п'яну ДТП з двома загиблими





П'яний хлопець, який на той момент був неповнолітнім, допустив перекидання легковика в кювет, внаслідок чого загинули двоє пасажирів, пише



Обвинувачений зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, випив з друзями декілька стопок горілки. Також він визнав, що не не мав водійського посвідчення, лише проходив навчання у автошколі. Суд визнав його винним у вчиненні п'яної ДТП.



Аварію на той момент ще неповнолітній водій вчинив надвечір 6 березня минулого року неподалік села Старі Кошари, що біля Ковеля. Хлопець, який сів за кермо Skoda Octavia у стані сп'яніння, не впорався з керуванням і допустив з'їзд авто за межі дороги, де легковик перекинувся.



Внаслідок аварії один з пасажирів загинув на місці, а інший – помер у реанімації Ковельського МТМО. Ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.



В суді свідчила матір одного з загиблих юнаків. Жінка зазначила, що дуже ображена на обвинуваченого, бо він продовжує веселий спосіб життя із своїми друзями, вживати алкоголь, гуляє по селу, незважаючи на обмеження домашнього арешту, і ніхто його не контролює.



Свідчив у суді й винуватець ДТП. Хлопець визнав провину і розповів, що перед тим, як сісти за кермо, разом з товаришами пив горілку. «Він з хлопцем пішли взяли машину, яку тато купив, але не оформив, після чого повернулися до хлопців. Тато сказав, навіщо ви взяли машину і дав йому по шиї. Проте він хотів підвести хлопців на блокпост. По дорозі начало кидати машину і трапилось ДТП. Водійського посвідчення він не отримував, але навчався в автошколі. У скоєному розкаюється, не хотів, щоб так сталося», – цитують пояснення юнака у вироку Ковельського суду.



Відомо також, що після вчинення ДТП юнак пройшов огляд на стан сп'яніння: він показав 1,2 проміле. Це в шість разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.



Суддя Олексій Шишилін дійшов до висновку, що винуватість юнака підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.4 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть двох людей), і призначили сім років ув'язнення. Також на сім років йому заборонили сідати за кермо.



Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський суд призначив сім років ув'язнення студенту, який рік тому спричинив смертельну аварію.П'яний хлопець, який на той момент був неповнолітнім, допустив перекидання легковика в кювет, внаслідок чого загинули двоє пасажирів, пише ZAXID.NET Обвинувачений зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, випив з друзями декілька стопок горілки. Також він визнав, що не не мав водійського посвідчення, лише проходив навчання у автошколі. Суд визнав його винним у вчиненні п'яної ДТП.Аварію на той момент ще неповнолітній водій вчинив надвечір 6 березня минулого року неподалік села Старі Кошари, що біля Ковеля. Хлопець, який сів за кермо Skoda Octavia у стані сп'яніння, не впорався з керуванням і допустив з'їзд авто за межі дороги, де легковик перекинувся.Внаслідок аварії один з пасажирів загинув на місці, а інший – помер у реанімації Ковельського МТМО. Ще троє пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.В суді свідчила матір одного з загиблих юнаків. Жінка зазначила, що дуже ображена на обвинуваченого, бо він продовжує веселий спосіб життя із своїми друзями, вживати алкоголь, гуляє по селу, незважаючи на обмеження домашнього арешту, і ніхто його не контролює.Свідчив у суді й винуватець ДТП. Хлопець визнав провину і розповів, що перед тим, як сісти за кермо, разом з товаришами пив горілку. «Він з хлопцем пішли взяли машину, яку тато купив, але не оформив, після чого повернулися до хлопців. Тато сказав, навіщо ви взяли машину і дав йому по шиї. Проте він хотів підвести хлопців на блокпост. По дорозі начало кидати машину і трапилось ДТП. Водійського посвідчення він не отримував, але навчався в автошколі. У скоєному розкаюється, не хотів, щоб так сталося», – цитують пояснення юнака у вироку Ковельського суду.Відомо також, що після вчинення ДТП юнак пройшов огляд на стан сп'яніння: він показав 1,2 проміле. Це в шість разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.Суддя Олексій Шишилін дійшов до висновку, що винуватість юнака підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.4 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть двох людей), і призначили сім років ув'язнення. Також на сім років йому заборонили сідати за кермо.Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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