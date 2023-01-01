«Контрнаступ розпочнемо в квітні-травні за кількома напрямками», – Резніков





Про це пише Олексія Резнікова в інтерв'ю ERR.



У Резнікова запитали, коли можна буде побачити передані від союзників танки Leopard на фронті.



"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", - сказав він.



Резніков вважає, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. так, міністр впевнений, що українські військові продовжать звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.



Зазначимо, що Україна, зокрема, вже отримала танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.



Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна готується до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборонив інтерв'ю ERR.У Резнікова запитали, коли можна буде побачити передані від союзників танки Leopard на фронті."Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", - сказав він.Резніков вважає, що цього року будуть дуже позитивні зміни для України. так, міністр впевнений, що українські військові продовжать звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.Зазначимо, що Україна, зокрема, вже отримала танки Leopard від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі.Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні

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