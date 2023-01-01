США оцінюють втрати РФ у понад 220 тисяч осіб пораненими та вбитими, – Воллес

США оцінюють втрати РФ у понад 220 тисяч осіб пораненими та вбитими, – Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес із посиланням на оцінки США заявив, що втрати РФ у війні проти України вже становлять понад 220 тис. осіб пораненими та вбитими.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує журналістка Sky News Дебора Гейнс.

"Остання оцінка США щодо російських втрат в Україні вказує на кількість загиблих і поранених росіян у понад 220 000 осіб", - сказав Воллес під час брифінгу зі своїм шведським колегою, який перебуває з візитом у Лондоні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня 2023 ліквідовано 172 340 російських окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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