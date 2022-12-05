На Волині частина «Пунктів незламності» призупиняє роботу





Про це у своєму Telegram-каналі Юрій Погуляйко.



"Зокрема, на весняно-літній період на Волині із 353 "Пунктів незламності" працюватиме 80. Інші переведенні у режим «готові до відкриття». У разі виникнення надзвичайної ситуації їх функціонування буде відновлено упродовж двох годин.



Діючими залишаються "Пункти незламності", які створенні в приміщеннях районних військових адміністрацій, міських, селищних, сільських радах, старостатах", - йдеться в повідомленні.



Юрій Погуляйко зазначив, що там жителі області зможуть підзарядити гаджети та отримати доступ до мережі Інтернет. Працюватимуть "Пункти Незламності" щодня з 8.00 до 17.00 год.



Попередньо це рішення про скорочення Пунктів Незламності обговорили в ході засідання регіональної комісії ТЕБ та НС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Частину волинських "Пунктів незламності" переводять у режим "готові до відкриття". 80 з них залишатимуться відкритими. Решта працюватимуть у разі необхідності.Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Волинської ОВА"Зокрема, на весняно-літній період на Волині із 353 "Пунктів незламності" працюватиме 80. Інші переведенні у режим «готові до відкриття». У разі виникнення надзвичайної ситуації їх функціонування буде відновлено упродовж двох годин.Діючими залишаються "Пункти незламності", які створенні в приміщеннях районних військових адміністрацій, міських, селищних, сільських радах, старостатах", - йдеться в повідомленні.Юрій Погуляйко зазначив, що там жителі області зможуть підзарядити гаджети та отримати доступ до мережі Інтернет. Працюватимуть "Пункти Незламності" щодня з 8.00 до 17.00 год.Попередньо це рішення про скорочення Пунктів Незламності обговорили в ході засідання регіональної комісії ТЕБ та НС.

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