На Волині частина «Пунктів незламності» призупиняє роботу
Сьогодні, 14:57
Частину волинських "Пунктів незламності" переводять у режим "готові до відкриття". 80 з них залишатимуться відкритими. Решта працюватимуть у разі необхідності.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Зокрема, на весняно-літній період на Волині із 353 "Пунктів незламності" працюватиме 80. Інші переведенні у режим «готові до відкриття». У разі виникнення надзвичайної ситуації їх функціонування буде відновлено упродовж двох годин.
Діючими залишаються "Пункти незламності", які створенні в приміщеннях районних військових адміністрацій, міських, селищних, сільських радах, старостатах", - йдеться в повідомленні.
Юрій Погуляйко зазначив, що там жителі області зможуть підзарядити гаджети та отримати доступ до мережі Інтернет. Працюватимуть "Пункти Незламності" щодня з 8.00 до 17.00 год.
Попередньо це рішення про скорочення Пунктів Незламності обговорили в ході засідання регіональної комісії ТЕБ та НС.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Зокрема, на весняно-літній період на Волині із 353 "Пунктів незламності" працюватиме 80. Інші переведенні у режим «готові до відкриття». У разі виникнення надзвичайної ситуації їх функціонування буде відновлено упродовж двох годин.
Діючими залишаються "Пункти незламності", які створенні в приміщеннях районних військових адміністрацій, міських, селищних, сільських радах, старостатах", - йдеться в повідомленні.
Юрій Погуляйко зазначив, що там жителі області зможуть підзарядити гаджети та отримати доступ до мережі Інтернет. Працюватимуть "Пункти Незламності" щодня з 8.00 до 17.00 год.
Попередньо це рішення про скорочення Пунктів Незламності обговорили в ході засідання регіональної комісії ТЕБ та НС.
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