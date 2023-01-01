СБУ затримала чиновницю Куп’янської міськради та колишнього «посадовця Херсонського МВС», які підтримували окупантів





Про це



Однією із фігуранток виявилась колишня посадовиця ліцензійно-дозвільного відділу Куп‘янської міської ради.



Після тимчасового захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації.



З «перепризначенням на посаді» колаборантка розпочала виконувати вказівки Кремля щодо перелаштування роботи місцевого українського бізнесу на користь РФ.



Для цього фігурантка змушувала підприємців «переоформлювати» дозволи та ліцензії на ведення господарської діяльності за російським зразком.



Після звільнення міста зловмисниця переїхала до матері у Харків, де сподівалась уникнути правосуддя.



Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування та доставили до Куп’янської окружної прокуратури для вручення підозри.



Ще однією колаборанткою є 65-річна мешканка Вовчанська на Харківщині, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий «відділ пенсійного фонду».

На цій «посаді» вона формувала «штат» псевдоустанови. Крім того, жінка передала окупаційній владі персональні дані місцевих мешканців, які перебували у скрутному матеріальному становищі, щоб виконати плани Москви щодо примусової паспортизації жителів окупованих територій.



Крім того, у Херсоні викрито місцевого жителя, колишнього інструктора автошколи.



Після тимчасового захоплення міста він вступив до лав окупаційного «головного управління МВС Херсонської області».



Очільники псевдоустанови призначили його «спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів».



Там він під виглядом перереєстрації автомобілів змушував місцевих жителів переоформлювати свої авто на російські номерні знаки.

Після звільнення Херсона зловмисник, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання.



Але співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали в одному із селищ поблизу обласного центру.



Наразі ворожим поплічникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Двом з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки викрила ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Херсонської областей.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Однією із фігуранток виявилась колишня посадовиця ліцензійно-дозвільного відділу Куп‘янської міської ради.Після тимчасового захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав окупаційної адміністрації.З «перепризначенням на посаді» колаборантка розпочала виконувати вказівки Кремля щодо перелаштування роботи місцевого українського бізнесу на користь РФ.Для цього фігурантка змушувала підприємців «переоформлювати» дозволи та ліцензії на ведення господарської діяльності за російським зразком.Після звільнення міста зловмисниця переїхала до матері у Харків, де сподівалась уникнути правосуддя.Однак співробітники СБУ встановили її місцеперебування та доставили до Куп’янської окружної прокуратури для вручення підозри.Ще однією колаборанткою є 65-річна мешканка Вовчанська на Харківщині, яка під час окупації району добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий «відділ пенсійного фонду».На цій «посаді» вона формувала «штат» псевдоустанови. Крім того, жінка передала окупаційній владі персональні дані місцевих мешканців, які перебували у скрутному матеріальному становищі, щоб виконати плани Москви щодо примусової паспортизації жителів окупованих територій.Крім того, у Херсоні викрито місцевого жителя, колишнього інструктора автошколи.Після тимчасового захоплення міста він вступив до лав окупаційного «головного управління МВС Херсонської області».Очільники псевдоустанови призначили його «спеціалістом відділу реєстрації транспортних засобів».Там він під виглядом перереєстрації автомобілів змушував місцевих жителів переоформлювати свої авто на російські номерні знаки.Після звільнення Херсона зловмисник, намагаючись уникнути покарання, змінив три адреси проживання.Але співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали в одному із селищ поблизу обласного центру.Наразі ворожим поплічникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Двом з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію