В Україні змінять закон про мобілізацію: які правки готують
Сьогодні, 13:45
Процедуру мобілізації в Україні планують удосконалити. Над поправками до закону зараз працює профільний комітет Верховної Ради.
Про це заявив представник президента в парламенті Федір Веніславський, пише УНІАН.
За його словами, в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони відбулося засідання за участю всіх керівників вищого рівня, що відповідають за мобілізаційні заходи.
"З'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", – заявив Веніславський.
Нардеп зазначив, що зараз комітет працює над вдосконаленою процедурою мобілізації. Серед іншого планують врегулювати питання видачі повісток внутрішньо переміщеним особам, які проживають не за місцем постійної реєстрації.
У перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії українська держава почала масову мобілізацію чоловіків в армію. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, навіть через рік план мобілізації повністю так і не був виконаний. Армії не вистачає ряду фахівців.
В умовах мобілізації для України стала нормою масова видача повісток на вулицях. За словами військових чиновників, оскільки більшість військовозобов'язаних не з'явилися самостійно у військкомати з початком війни, повістки вирішили масово роздавати в громадських місцях.
При цьому військові підкреслюють, що повістки роздають в першу чергу для того, щоб людина прийшла до військкомату і актуалізувала свої облікові дані. Сам факт видачі повістки зовсім не означає, що людина відправиться на фронт.
Нагадаємо, що у Міноборони пояснили, у яких випадках жінок можуть викликати до військкомату.
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Про це заявив представник президента в парламенті Федір Веніславський, пише УНІАН.
За його словами, в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони відбулося засідання за участю всіх керівників вищого рівня, що відповідають за мобілізаційні заходи.
"З'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", – заявив Веніславський.
Нардеп зазначив, що зараз комітет працює над вдосконаленою процедурою мобілізації. Серед іншого планують врегулювати питання видачі повісток внутрішньо переміщеним особам, які проживають не за місцем постійної реєстрації.
У перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії українська держава почала масову мобілізацію чоловіків в армію. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, навіть через рік план мобілізації повністю так і не був виконаний. Армії не вистачає ряду фахівців.
В умовах мобілізації для України стала нормою масова видача повісток на вулицях. За словами військових чиновників, оскільки більшість військовозобов'язаних не з'явилися самостійно у військкомати з початком війни, повістки вирішили масово роздавати в громадських місцях.
При цьому військові підкреслюють, що повістки роздають в першу чергу для того, щоб людина прийшла до військкомату і актуалізувала свої облікові дані. Сам факт видачі повістки зовсім не означає, що людина відправиться на фронт.
Нагадаємо, що у Міноборони пояснили, у яких випадках жінок можуть викликати до військкомату.
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Коментарі 2
Всіх треба однаково мобілізовувати а не тільки сільських.
в першу чергу дітей директорів міністрів депутатів бізнесменнів артистів торговців-багачів які ховаються за бідними які гинуть за цих падлюк... наприклад-де діти хряка порошенка і багато інших провладних падлюк-кровопивців? от тому-то і бажаючих за їхні маєтки награблені гроші з бідних людей і пенсіонерів дивлячись на цю несправедливість поменшало!!
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