На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити за кордон

На Волині прикордонники затримали двох молодиків, які мали намір нелегально потрапити за кордон.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.У суботу, 25 березня, військовослужбовці відділу прикордонної служби «Амбуків» виявили двох чоловіків, які через ліс пробиралися до Польщі.Про рух невідомих у бік українсько-польського кордону правоохоронцям повідомив житель прикордоння. На вказаний напрямок одразу виїхала група реагування прикордонників. Згодом за кількасот метрів до кордону чоловіків затримали. Правопорушниками виявилися 21-но та 22-річні уродженці Луганщини. До протиправних дій, кажуть, вдалися аби залишити територію України, тим самим, уникнути мобілізації.Відносно затриманих прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону країни».Міру покарання чоловікам визначить суд.