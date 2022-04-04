На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити за кордон
Сьогодні, 12:38
На Волині прикордонники затримали двох молодиків, які мали намір нелегально потрапити за кордон.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
У суботу, 25 березня, військовослужбовці відділу прикордонної служби «Амбуків» виявили двох чоловіків, які через ліс пробиралися до Польщі.
Про рух невідомих у бік українсько-польського кордону правоохоронцям повідомив житель прикордоння. На вказаний напрямок одразу виїхала група реагування прикордонників. Згодом за кількасот метрів до кордону чоловіків затримали. Правопорушниками виявилися 21-но та 22-річні уродженці Луганщини. До протиправних дій, кажуть, вдалися аби залишити територію України, тим самим, уникнути мобілізації.
Відносно затриманих прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону країни».
Міру покарання чоловікам визначить суд.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
У суботу, 25 березня, військовослужбовці відділу прикордонної служби «Амбуків» виявили двох чоловіків, які через ліс пробиралися до Польщі.
Про рух невідомих у бік українсько-польського кордону правоохоронцям повідомив житель прикордоння. На вказаний напрямок одразу виїхала група реагування прикордонників. Згодом за кількасот метрів до кордону чоловіків затримали. Правопорушниками виявилися 21-но та 22-річні уродженці Луганщини. До протиправних дій, кажуть, вдалися аби залишити територію України, тим самим, уникнути мобілізації.
Відносно затриманих прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону країни».
Міру покарання чоловікам визначить суд.
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На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити за кордон
Сьогодні, 12:38
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