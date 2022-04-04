На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити за кордон

На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити за кордон
На Волині прикордонники затримали двох молодиків, які мали намір нелегально потрапити за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

У суботу, 25 березня, військовослужбовці відділу прикордонної служби «Амбуків» виявили двох чоловіків, які через ліс пробиралися до Польщі.

Про рух невідомих у бік українсько-польського кордону правоохоронцям повідомив житель прикордоння. На вказаний напрямок одразу виїхала група реагування прикордонників. Згодом за кількасот метрів до кордону чоловіків затримали. Правопорушниками виявилися 21-но та 22-річні уродженці Луганщини. До протиправних дій, кажуть, вдалися аби залишити територію України, тим самим, уникнути мобілізації.

Відносно затриманих прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону країни».

Міру покарання чоловікам визначить суд.

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Теги: Волинь, прикордонники, кордон
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