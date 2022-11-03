У Луцьку відновлюють опалювальний сезон





Про це розповів Антон Безносиков.



В першу чергу тепло подадуть у дитсадки, школи та лікарні обласного центру.



«Процес відновлення послуги з постачання теплової енергії для усіх споживачів триватиме до двох днів», – додав речник.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 27 березня через погіршення погоди у Луцьку вирішили відновити опалювальний сезон.Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства «Луцьктепло»В першу чергу тепло подадуть у дитсадки, школи та лікарні обласного центру.«Процес відновлення послуги з постачання теплової енергії для усіх споживачів триватиме до двох днів», – додав речник.Нагадаємо, із 23 березня у Луцьку тимчасово призупинили опалюваний сезон через допустимий температурний режим і сприятливі погодні умови. Тоді комунальники попереджали, що в разі потреби теплопостачання відновлять.

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