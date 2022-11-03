У Луцьку відновлюють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:55
Із 27 березня через погіршення погоди у Луцьку вирішили відновити опалювальний сезон.
Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков.
В першу чергу тепло подадуть у дитсадки, школи та лікарні обласного центру.
«Процес відновлення послуги з постачання теплової енергії для усіх споживачів триватиме до двох днів», – додав речник.
Нагадаємо, із 23 березня у Луцьку тимчасово призупинили опалюваний сезон через допустимий температурний режим і сприятливі погодні умови. Тоді комунальники попереджали, що в разі потреби теплопостачання відновлять.
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Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков.
В першу чергу тепло подадуть у дитсадки, школи та лікарні обласного центру.
«Процес відновлення послуги з постачання теплової енергії для усіх споживачів триватиме до двох днів», – додав речник.
Нагадаємо, із 23 березня у Луцьку тимчасово призупинили опалюваний сезон через допустимий температурний режим і сприятливі погодні умови. Тоді комунальники попереджали, що в разі потреби теплопостачання відновлять.
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Коментарі 1
І нащо його треба було припиняти повністю? По всій Волині на ніч опалення вмикають, а в Луцьку -єдиному місті в Україні вимкнули повністю. Коли ви вже товстосуми накрадетпсь і почнете думати про людей та дітей, які через ваші недолугі рішення повинні мерзнути? Ганьба такому меру!
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