У Луцьку відновлюють опалювальний сезон

У Луцьку відновлюють опалювальний сезон
Із 27 березня через погіршення погоди у Луцьку вирішили відновити опалювальний сезон.

Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков.

В першу чергу тепло подадуть у дитсадки, школи та лікарні обласного центру.

«Процес відновлення послуги з постачання теплової енергії для усіх споживачів триватиме до двох днів», – додав речник.

Нагадаємо, із 23 березня у Луцьку тимчасово призупинили опалюваний сезон через допустимий температурний режим і сприятливі погодні умови. Тоді комунальники попереджали, що в разі потреби теплопостачання відновлять.

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Теги: опалювальний сезон, Луцьк
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Коментарі 1
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І нащо його треба було припиняти повністю? По всій Волині на ніч опалення вмикають, а в Луцьку -єдиному місті в Україні вимкнули повністю. Коли ви вже товстосуми накрадетпсь і почнете думати про людей та дітей, які через ваші недолугі рішення повинні мерзнути? Ганьба такому меру!
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