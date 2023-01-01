Росіяни вдарили ракетами по Слов'янську: загинула людина, 25 дістали поранення
Сьогодні, 13:20
Сьогодні, 27 березня, росіяни обстріляли ракетами С-300 Слов’янськ Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Рашисти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка - дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.
За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.
"Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється - триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково", - зазначив Кириленко.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Рашисти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка - дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.
За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.
"Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється - триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково", - зазначив Кириленко.
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