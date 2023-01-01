На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 564 людини





Про це



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



• Луцький район – 244

• Володимирський район – 144

• Камінь - Каширський район – 38

• Ковельський район – 138



Госпіталізували 97 осіб (17,2%), 467 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 535 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок у Володимирському районі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 20 до 26 березня на Волині зареєстрували 564 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 105, медичних працівників - 23), захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:• Луцький район – 244• Володимирський район – 144• Камінь - Каширський район – 38• Ковельський район – 138Госпіталізували 97 осіб (17,2%), 467 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 535 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок у Володимирському районі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію