На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 564 людини
Сьогодні, 14:11
З 20 до 26 березня на Волині зареєстрували 564 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 105, медичних працівників - 23), захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 244
• Володимирський район – 144
• Камінь - Каширський район – 38
• Ковельський район – 138
Госпіталізували 97 осіб (17,2%), 467 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 535 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок у Володимирському районі.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 244
• Володимирський район – 144
• Камінь - Каширський район – 38
• Ковельський район – 138
Госпіталізували 97 осіб (17,2%), 467 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 535 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок у Володимирському районі.
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