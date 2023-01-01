На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 564 людини

На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 564 людини
З 20 до 26 березня на Волині зареєстрували 564 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 105, медичних працівників - 23), захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

• Луцький район – 244
• Володимирський район – 144
• Камінь - Каширський район – 38
• Ковельський район – 138

Госпіталізували 97 осіб (17,2%), 467 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 535 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок у Володимирському районі.

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Теги: коронавірус, Волинь
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