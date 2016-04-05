Збирала дані під виглядом переселенки: СБУ викрила колаборантку у Львові

Служба безпеки України затримала колаборантку у Львові, яка збирала дані під виглядом переселенки.Про це інформують у пресслужбі СБУ.Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївської області, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно затриманого СБУ. Вона була дистанційно залучена до співпраці у жовтні минулого року.Зрадниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові. Для маскування вона видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України."За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до Росії через месенджер", - додає пресслужба.Зрадницю затримали під час спроби передати розвідувальні дані. Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів, на яких було зафіксовано докази вчинення злочинної діяльності.