В Україні пропонують заборонити TikTok





Відповідну ініціативу зареєстрували на сайті президентських електронних петицій 24 березня, пише



Авторка петиції Наталія Карасьова пропонує заборонити TikTok хоча б на період війни, оскільки, на її думку, через цю соціальну платформу «йде багато російської пропаганди».



«Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні», – сказано у тексті петиції.



Зауважимо, для розгляду главою держави Володимиром Зеленським петиція повинна набрати понад 25 тисяч електронних підписів. Станом на 27 березня ініціатива набрала 1935 підписів. До закінчення збору голосів залишилося 90 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті президента України з’явилася петиція із закликом заборонити в країні популярну китайську соціальну мережу TikTok.Відповідну ініціативу зареєстрували на сайті президентських електронних петицій 24 березня, пише ТСН Авторка петиціїпропонує заборонити TikTok хоча б на період війни, оскільки, на її думку, через цю соціальну платформу «йде багато російської пропаганди».«Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні», – сказано у тексті петиції.Зауважимо, для розгляду главою державипетиція повинна набрати понад 25 тисяч електронних підписів. Станом на 27 березня ініціатива набрала 1935 підписів. До закінчення збору голосів залишилося 90 днів.

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