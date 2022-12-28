В Україні пропонують заборонити TikTok

В Україні пропонують заборонити TikTok
На сайті президента України з’явилася петиція із закликом заборонити в країні популярну китайську соціальну мережу TikTok.

Відповідну ініціативу зареєстрували на сайті президентських електронних петицій 24 березня, пише ТСН.

Авторка петиції Наталія Карасьова пропонує заборонити TikTok хоча б на період війни, оскільки, на її думку, через цю соціальну платформу «йде багато російської пропаганди».

«Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні», – сказано у тексті петиції.

Зауважимо, для розгляду главою держави Володимиром Зеленським петиція повинна набрати понад 25 тисяч електронних підписів. Станом на 27 березня ініціатива набрала 1935 підписів. До закінчення збору голосів залишилося 90 днів.

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Теги: Тікток, заборона
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Коментарі 1
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ще телеграм канали зоборонити треба назавжди найбільше брехі розсилають
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