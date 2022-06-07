Лучанка Яна Беломоіна перемогла на турнірі з маунтинбайку в Словенії
Сьогодні, 15:44
Українська велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна здобула перемогу у маунтинбайку на престижному турнірі XCO Vrtojba 2023, що пройшов у словенському Вртойбі.
Про це пише Суспільне.
Беломоіна тріумфувала у змаганнях із крос-кантрі C1, випередивши на фініші двох словенок.
Змагання у Словенії стали для Беломоіної третіми у 2023 році. До турніру у Вртойбі українська велогонщиця двічі виходила на старт у Греції та здобула два "срібла".
На турнірі XCO Vrtojba 2023 Яна Беломоіна виграла першу золоту медаль у 2023 році. На фініші українка майже на дві хвилини випередила срібну призерку Таню Жакель. На минулорічних змаганнях XCO Vrtojba лідерка збірної України у 2022 році також змагалась на фініші із Жакель, однак тоді Беломоіна програла словенці менше хвилини і стала другою.
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Про це пише Суспільне.
Беломоіна тріумфувала у змаганнях із крос-кантрі C1, випередивши на фініші двох словенок.
Змагання у Словенії стали для Беломоіної третіми у 2023 році. До турніру у Вртойбі українська велогонщиця двічі виходила на старт у Греції та здобула два "срібла".
На турнірі XCO Vrtojba 2023 Яна Беломоіна виграла першу золоту медаль у 2023 році. На фініші українка майже на дві хвилини випередила срібну призерку Таню Жакель. На минулорічних змаганнях XCO Vrtojba лідерка збірної України у 2022 році також змагалась на фініші із Жакель, однак тоді Беломоіна програла словенці менше хвилини і стала другою.
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