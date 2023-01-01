Двох жителів Донеччини та волинянина, які «розводили» людей на гроші, взяли під варту
Сьогодні, 16:15
50-річному жителю Нововолинська та 36- і 35-річному жителям Донецької області повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, неодноразово судимі раніше чоловіки із жовтня 2022 по лютий 2023 року розміщували у мережі Інтернет оголошення про надання послуг, брали передоплату на банківську картку та більше не виходили на зв'язок із клієнтами.
У такий спосіб вони заволоділи грошима потерпілих на суму майже 50 тисяч гривень.
Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокурори укотре звертаються до краян із проханням бути уважними та обережними, замовляючи та оплачуючи послуги в мережі Інтернет, аби не стати жертвою ошуканців.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, неодноразово судимі раніше чоловіки із жовтня 2022 по лютий 2023 року розміщували у мережі Інтернет оголошення про надання послуг, брали передоплату на банківську картку та більше не виходили на зв'язок із клієнтами.
У такий спосіб вони заволоділи грошима потерпілих на суму майже 50 тисяч гривень.
Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокурори укотре звертаються до краян із проханням бути уважними та обережними, замовляючи та оплачуючи послуги в мережі Інтернет, аби не стати жертвою ошуканців.
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