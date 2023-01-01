Двох жителів Донеччини та волинянина, які «розводили» людей на гроші, взяли під варту

Двох жителів Донеччини та волинянина, які «розводили» людей на гроші, взяли під варту
50-річному жителю Нововолинська та 36- і 35-річному жителям Донецької області повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, неодноразово судимі раніше чоловіки із жовтня 2022 по лютий 2023 року розміщували у мережі Інтернет оголошення про надання послуг, брали передоплату на банківську картку та більше не виходили на зв'язок із клієнтами.

У такий спосіб вони заволоділи грошима потерпілих на суму майже 50 тисяч гривень.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурори укотре звертаються до краян із проханням бути уважними та обережними, замовляючи та оплачуючи послуги в мережі Інтернет, аби не стати жертвою ошуканців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Волинь, суд, Донеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років
Сьогодні, 16:46
Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні
Сьогодні, 16:31
Двох жителів Донеччини та волинянина, які «розводили» людей на гроші, взяли під варту
Сьогодні, 16:15
Загиблому воїну з Волині Володимиру Шахну просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 16:03
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на турнірі з маунтинбайку в Словенії
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
Водійка, яка в селищі під Луцьком збила чоловіка, заплатить 850 гривень штрафу Водійка, яка в селищі під Луцьком збила чоловіка, заплатить 850 гривень штрафу
19 березень, 16:11
На Волині 19-річний житель Донеччини втрапив за ґрати на 9 років за наркозлочини. ФОТО На Волині 19-річний житель Донеччини втрапив за ґрати на 9 років за наркозлочини. ФОТО
13 березень, 14:25
Увірвався в будинок із сокирою: волинянина судитимуть за розбій Увірвався в будинок із сокирою: волинянина судитимуть за розбій
10 березень, 06:00
Ухилявся від сплати аліментів: волинянин «отримав» 80 годин громадських робіт Ухилявся від сплати аліментів: волинянин «отримав» 80 годин громадських робіт
28 лютий, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що таке вітамін D і навіщо його приймати дорослим*
Сьогодні, 17:03
 0
У селі на Волині у колодязі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 17:00
 0
Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років
Сьогодні, 16:46
 0
Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні
Сьогодні, 16:31
 0
Двох жителів Донеччини та волинянина, які «розводили» людей на гроші, взяли під варту
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8