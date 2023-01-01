Двох жителів Донеччини та волинянина, які «розводили» людей на гроші, взяли під варту

50-річному жителю Нововолинська та 36- і 35-річному жителям Донецької області повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, неодноразово судимі раніше чоловіки із жовтня 2022 по лютий 2023 року розміщували у мережі Інтернет оголошення про надання послуг, брали передоплату на банківську картку та більше не виходили на зв'язок із клієнтами.У такий спосіб вони заволоділи грошима потерпілих на суму майже 50 тисяч гривень.Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Прокурори укотре звертаються до краян із проханням бути уважними та обережними, замовляючи та оплачуючи послуги в мережі Інтернет, аби не стати жертвою ошуканців.