Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років

Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 45-річного жителя обласного центру Волині винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Увечері 8 вересня 2021 року нетверезий чоловік, який уже мав конфлікти із законом, біля будинку на вулиці Боженка у Луцьку вдарив ножем у груди знайомого.

Потерпілий помер у лікарні.

Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою.

Згідно з вироком суду, наступних дев'ять років він відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: Луцьк, вбивство, суд
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