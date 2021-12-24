Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Увечері 8 вересня 2021 року нетверезий чоловік, який уже мав конфлікти із законом,



Потерпілий помер у лікарні.



Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою.



Згідно з вироком суду, наступних дев'ять років він відбуватиме покарання за ґратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 45-річного жителя обласного центру Волині винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Увечері 8 вересня 2021 року нетверезий чоловік, який уже мав конфлікти із законом, біля будинку на вулиці Боженка у Луцьку вдарив ножем у груди знайомого. Потерпілий помер у лікарні.Зловмисника ж невдовзі затримала поліція і відтоді він перебував під вартою.Згідно з вироком суду, наступних дев'ять років він відбуватиме покарання за ґратами.

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