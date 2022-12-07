На Донбасі загинув військовий з Волині Віталій Бокій
Сьогодні, 17:24
Сумна звістка надійшла в Цуманську громаду. Загинув житель с. Грем’яче Бокій Віталій Анатолійович, 1990 року народження.
Про це інформують у Цуманській громаді.
Мужній захисник загинув 19 березня під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.
Про час та місце прощання з воїном-захисником повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
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Про це інформують у Цуманській громаді.
Мужній захисник загинув 19 березня під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.
Про час та місце прощання з воїном-захисником повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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