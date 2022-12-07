На Донбасі загинув військовий з Волині Віталій Бокій

Бокій Віталій Анатолійович, 1990 року народження.



Про це інформують у Цуманській громаді.



Мужній захисник загинув 19 березня під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.



Про час та місце прощання з воїном-захисником повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!

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