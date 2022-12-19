Волинь – у списку областей, де найбільше зросла вартість оренди житла





У кінці 2022 року столицю за вартістю оренди однокімнатної квартири перегнав Львів, а з лютого на чолі списку опинився Ужгород, пише



За останні кілька місяців орендні ціни в обласному центрі Закарпаття підвищилися в кілька разів, перевищуючи 13 тис грн за однокімнатну квартиру, свідчать відкриті дані щомісячного моніторингу Держстату.



У Волинській області теж суттєво зросла вартість оренди, ціни на квартири здорожчали більш як на 1000 гривень.



З 24 лютого 2022 року тренд на зростання орендних цін був характерним для більшості регіонів заходу України, де багато українців шукали прихисток.



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