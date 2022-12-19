Волинь – у списку областей, де найбільше зросла вартість оренди житла

Волинь – у списку областей, де найбільше зросла вартість оренди житла
Київ тепер не найдорожче місто країни за вартістю оренди житла, яким воно було всі роки незалежності. Тепер столиця посідає третє місце.

У кінці 2022 року столицю за вартістю оренди однокімнатної квартири перегнав Львів, а з лютого на чолі списку опинився Ужгород, пише Економічна правда.

За останні кілька місяців орендні ціни в обласному центрі Закарпаття підвищилися в кілька разів, перевищуючи 13 тис грн за однокімнатну квартиру, свідчать відкриті дані щомісячного моніторингу Держстату.

У Волинській області теж суттєво зросла вартість оренди, ціни на квартири здорожчали більш як на 1000 гривень.

З 24 лютого 2022 року тренд на зростання орендних цін був характерним для більшості регіонів заходу України, де багато українців шукали прихисток.
Волинь – у списку областей, де найбільше зросла вартість оренди житла

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Теги: оренда житла, Волинь, ціни
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