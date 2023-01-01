Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі. ФОТО

Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі. ФОТО
Проїжджаючи повз, підрозділ волинських тероборонівців став свідком загоряння сухої рослинності.

Про це повідомили на сторінці бригади.

Завдяки сильному вітру вогонь просто на очах набирав сили – діяти треба було швидко та рішуче.

"Озброївшись лапастими сосновими гілками військовослужбовці заходилися збивати полум’я. Потрудитися довелося неабияк – було справді гаряче! Але якщо за справу беруться бійці Волинської бригади тероборони – задню включає навіть вогняна стихія!" - йдеться у повідомленні.
Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі. ФОТО
Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі. ФОТО

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Теги: тероборона, пожежа, Волинь
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