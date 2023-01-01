Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі. ФОТО





Про це повідомили на



Завдяки сильному вітру вогонь просто на очах набирав сили – діяти треба було швидко та рішуче.



"Озброївшись лапастими сосновими гілками військовослужбовці заходилися збивати полум’я. Потрудитися довелося неабияк – було справді гаряче! Але якщо за справу беруться бійці Волинської бригади тероборони – задню включає навіть вогняна стихія!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проїжджаючи повз, підрозділ волинських тероборонівців став свідком загоряння сухої рослинності.Про це повідомили на сторінці бригади.Завдяки сильному вітру вогонь просто на очах набирав сили – діяти треба було швидко та рішуче."Озброївшись лапастими сосновими гілками військовослужбовці заходилися збивати полум’я. Потрудитися довелося неабияк – було справді гаряче! Але якщо за справу беруться бійці Волинської бригади тероборони – задню включає навіть вогняна стихія!" - йдеться у повідомленні.

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