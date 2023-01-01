В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2

В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2
В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних Федеральним урядом два місяці тому.

Про це пише УНІАН.

Як повідомляє Der Spiegel, останні танки вирушили з Німеччини в Україну наприкінці минулого тижня. Вже зараз вони перетнули кордон та перебувають на території України.

Україна отримала німецькі важкі бойові танки приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини затвердив постачання.

Кілька тижнів партнери інтенсивно обговорювали можливість постачання Україні бойових танків. Найбільше пручалася Німеччина. Однак майже два місяці тому партнери створили "танкову коаліцію" та затвердили постачання українцям танків.

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Теги: Leopard 2, німецькі танки, Україна
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