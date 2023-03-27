Guardian: плани Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі нереалістичні





Таку думку висловлює британське видання The Guardian, пише



Видання нагадало, що ще в лютому 2022 року Путін заявляв, що доручив привести ядерні сили Росії в підвищену боєготовність. Однак західні розвідки заявили, що відсутні будь-які зміни в поведінці російських РВСП та переміщення ядерних озброєнь територією РФ.



Звичайно, Путін та його поплічник, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко деякий час готувалися до такого кроку; так, Лукашенко самовільно змінив конституцію і рік тому дозволив розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. Тепер путін заявив, що білоруські льотчики нібито вже з квітня навчаться пілотувати літаки з ядерною зброєю на борту, а сховища для тактичної ядерної зброї будуть побудовані до 1 липня.



Однак опитані виданням експерти дуже скептично ставляться до такого сценарію. Наприклад, нагадують вони, Росія вже сім років будує сховище для ядерної зброї на території колишньої Східної Пруссії (зараз – Калінінградська область РФ), і досі не зрозуміло, чи закінчено воно взагалі, і чи є там зброя. Однак біля Калінінграда ці роботи хоча б фіксуються, а ось в Білорусі навіть не було помічено чогось подібного.



Зокрема, директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен сказав виданню, що вивчив знімки деяких місць, які можуть виявитися військовими базами та не побачив там нічого, що нагадує роботи з будівництва ядерного сховища. Проте, він не виключає, що ці роботи десь ведуться.



«Можете не сумніватися, що багато хто зараз вивчає в Білорусі кожен метр» – зазначив він.



Видання також нагадало, що на минулому тижні путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін заявили, що інші держави, що володіють ядерною зброєю, повинні припинити його розміщення на території третіх країн і вивести ті арсенали, що там розміщені. Малася на увазі домовленість США з союзниками часів Холодної війни: Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Італія і Туреччина дали Вашингтону згоду на зберігання на своїй території до 100 одиниць гравітаційних ядерних бомб B61. Більш того, в цих п'яти країнах є літаки-носії цих бомб, якими в разі війни повинні управляти екіпажі Збройних сил союзних країн, а не американці.



У Росії стверджують, що такий стан справ нібито порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), однак, підкреслює видання, це не так, на відміну від бажання кремля передати ядерну зброю на територію Білорусі.



«Ці домовленості технічно не порушують ДНЯЗ, оскільки існували до підписання договору. Радянський Союз прийняв їх. Тим більше що в той час москва могла розмістити свою ядерну зброю в Білорусі або будь-який інший радянській республіці. Але коли Білорусь, Україна та інші республіки стали незалежними, вона втратила це право» – сказано в матеріалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хоча російський диктатор Володимир Путін погрожує розміщенням ядерної зброї в Білорусі, насправді цей план виглядає нереалістичним, з урахуванням того, що будівництво можливих місць розміщення ядерних бомб навіть не почалося. Таким чином, бравади путіна про ядерну зброю можуть залишитися порожніми заявами.Таку думку висловлює британське видання The Guardian, пише Слово і Діло. Видання нагадало, що ще в лютому 2022 року Путін заявляв, що доручив привести ядерні сили Росії в підвищену боєготовність. Однак західні розвідки заявили, що відсутні будь-які зміни в поведінці російських РВСП та переміщення ядерних озброєнь територією РФ.Звичайно, Путін та його поплічник, самопроголошений президент Білорусідеякий час готувалися до такого кроку; так, Лукашенко самовільно змінив конституцію і рік тому дозволив розміщувати ядерну зброю на території Білорусі. Тепер путін заявив, що білоруські льотчики нібито вже з квітня навчаться пілотувати літаки з ядерною зброєю на борту, а сховища для тактичної ядерної зброї будуть побудовані до 1 липня.Однак опитані виданням експерти дуже скептично ставляться до такого сценарію. Наприклад, нагадують вони, Росія вже сім років будує сховище для ядерної зброї на території колишньої Східної Пруссії (зараз – Калінінградська область РФ), і досі не зрозуміло, чи закінчено воно взагалі, і чи є там зброя. Однак біля Калінінграда ці роботи хоча б фіксуються, а ось в Білорусі навіть не було помічено чогось подібного.Зокрема, директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен сказав виданню, що вивчив знімки деяких місць, які можуть виявитися військовими базами та не побачив там нічого, що нагадує роботи з будівництва ядерного сховища. Проте, він не виключає, що ці роботи десь ведуться.«Можете не сумніватися, що багато хто зараз вивчає в Білорусі кожен метр» – зазначив він.Видання також нагадало, що на минулому тижні путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін заявили, що інші держави, що володіють ядерною зброєю, повинні припинити його розміщення на території третіх країн і вивести ті арсенали, що там розміщені. Малася на увазі домовленість США з союзниками часів Холодної війни: Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Італія і Туреччина дали Вашингтону згоду на зберігання на своїй території до 100 одиниць гравітаційних ядерних бомб B61. Більш того, в цих п'яти країнах є літаки-носії цих бомб, якими в разі війни повинні управляти екіпажі Збройних сил союзних країн, а не американці.У Росії стверджують, що такий стан справ нібито порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), однак, підкреслює видання, це не так, на відміну від бажання кремля передати ядерну зброю на територію Білорусі.«Ці домовленості технічно не порушують ДНЯЗ, оскільки існували до підписання договору. Радянський Союз прийняв їх. Тим більше що в той час москва могла розмістити свою ядерну зброю в Білорусі або будь-який інший радянській республіці. Але коли Білорусь, Україна та інші республіки стали незалежними, вона втратила це право» – сказано в матеріалі.

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