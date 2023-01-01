Погода у Луцьку на завтра, 28 березня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 28 березня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці продовжиться нічний сильний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +5°.
Народний прогноз погоди: 28 березня вшановується пам'ять мучеників Агапія, Пуплія та ін. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +5°.
Народний прогноз погоди: 28 березня вшановується пам'ять мучеників Агапія, Пуплія та ін. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.
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