Погода у Луцьку на завтра, 28 березня

Погода у Луцьку на завтра, 28 березня
У вівторок, 28 березня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці продовжиться нічний сильний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +5°.

Народний прогноз погоди: 28 березня вшановується пам'ять мучеників Агапія, Пуплія та ін. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 28 березня
Сьогодні, 20:00
В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2
Сьогодні, 19:22
ЗСУ відбили 41 атаку російських окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:45
Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі. ФОТО
Сьогодні, 18:15
У Луцьку попрощалися із Героєм Денисом Костюком, який загинув на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 27 березня Погода у Луцьку на завтра, 27 березня
26 березень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 26 березня Погода у Луцьку на завтра, 26 березня
25 березень, 20:00
Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 25 березня, у Луцьку та Волинській області
24 березень, 20:00
Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 24 березня, у Луцьку та Волинській області
23 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 28 березня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2
Сьогодні, 19:22
 0
ЗСУ відбили 41 атаку російських окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:45
 0
Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі. ФОТО
Сьогодні, 18:15
 0
У Луцьку попрощалися із Героєм Денисом Костюком, який загинув на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8