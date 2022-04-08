Замкнулася у квартирі та могла скоїти самогубство: у Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі

Замкнулася у квартирі та могла скоїти самогубство: у Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі
"Жінка може вчинити самогубство", — такий виклик отримали патрульні у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 26 березня, до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що її сусідка замкнулася у квартирі та може покінчити життя самогубством.

Негайно прибувши за вказаною адресою, інспектори з’ясували, що у квартирі перебуває 84-річна жінка, яка має проблеми зі здоров’ям та у неї немає рідних. Не гаючи часу, охоронці правопорядку викликали екстрену медичну допомогу та рятувальників, які відчининили двері.

Коли патрульні увійшли в квартиру, громадянка стояла на балконі, була знервована та плакала. Поліцейський звернувся до жінки та попросив її повернутися назад до оселі. Жінка погодилася. Працівники екстреної медичної допомоги в супроводі поліцейських ушпиталили її до спеціалізованого медичного закладу.

"Дякуємо громадянам за небайдужість, працівникам екстрених служб — за оперативність, а патрульним Віталію Черчуку та Віктору Єфіменко — за службу!" - наголошують у патрульній поліції.

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Теги: Луцьк, патрульні, самогубство, допомога
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