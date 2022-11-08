В обмін на «Шахеди» Росія постачає Ірану кіберзброю, – WSJ

В обмін на «Шахеди» Росія постачає Ірану кіберзброю, – WSJ
В обмін на військову допомогу Ірану для війни проти України Росія постачає Тегерану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлені джерела, повідомляє Громадське.

За словами співрозмовників видання, раніше Москва довго опиралася обміну цифровими наступальними можливостями з Іраном, побоюючись, що вони згодом будуть продані в даркнеті.

Однак співпраця в кібергалузі між РФ та Іраном активізувалася після того, як Тегеран продав Росії дрони Shahed, ракети малої дальності, а також танкові й артилерійські снаряди.

WSJ зазначає, що Тегеран шукає допомоги в кібергалузі, а ще запитує про десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів і про допомогу з його програмою ракет дальнього радіуса дії.

За даними джерел видання, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія надала Ірану засоби зв’язку й спостереження, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотопристрої та детектори брехні. А ще москва, ймовірно, вже поділилася з Іраном більш передовим програмним забезпеченням, яке дозволить йому зламувати телефони та системи дисидентів і супротивників.

Як зазначає WSJ, ключовим постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія «Протей», яка має контракти з міністерством оборони рф.

Іран довгий час працював над розвитком своєї кіберзброї, а урядові хакери проводили кампанії з дезінформації, здійснювали атаки на ланцюги постачань і завдавали шкоди інфраструктурі в країнах-конкурентах, як-от США та Саудівська Аравія.

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Теги: Росія, Україна, війна, Іран
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