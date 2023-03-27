У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО

У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО
У Києві пролунали вибухи, в області спрацювала ППО – Повітряні сили знищили кілька дронів Shahed.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин, пише Українська правда.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині знищено кілька дронів Shahed.

"Трапляється те, що й завжди: час від часу ворог атакує Україну "Шахедами". Атакують із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря –ред.).

Якщо чуєте вибухи, ймовірно, може працювати протиповітряна оборона. Закликаємо громадян дотримуватися алгоритмів безпеки.

Вже є певні результати, кілька "Шахедів" уже знищено на Київщині (летіли через Чернігівщину, зона відповідальності Повітряного командування "Центр" - ред.) і так само на сході (ПК "Схід" - ред), за попередньою інформацією, теж є збиття. Будемо чекати завершення бойової роботи. По відбою тривог сповістимо про результати протиповітряного бою", - йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕНО станом на 23.51

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці пролунали вибухи.

"Попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом", - зазначив мер Києва.

Пізніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.

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Теги: Росія, Україна, війна
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