У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО





Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин, пише



Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині знищено кілька дронів Shahed.



"Трапляється те, що й завжди: час від часу ворог атакує Україну "Шахедами". Атакують із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря –ред.).



Якщо чуєте вибухи, ймовірно, може працювати протиповітряна оборона. Закликаємо громадян дотримуватися алгоритмів безпеки.



Вже є певні результати, кілька "Шахедів" уже знищено на Київщині (летіли через Чернігівщину, зона відповідальності Повітряного командування "Центр" - ред.) і так само на сході (ПК "Схід" - ред), за попередньою інформацією, теж є збиття. Будемо чекати завершення бойової роботи. По відбою тривог сповістимо про результати протиповітряного бою", - йдеться в повідомленні.



ОНОВЛЕНО станом на 23.51



Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці пролунали вибухи.



"Попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом", - зазначив мер Києва.



Пізніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві пролунали вибухи, в області спрацювала ППО – Повітряні сили знищили кілька дронів Shahed.Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковникв ефірі національного телемарафону новин, пише Українська правда Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що на Київщині знищено кілька дронів Shahed."Трапляється те, що й завжди: час від часу ворог атакує Україну "Шахедами". Атакують із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря –ред.).Якщо чуєте вибухи, ймовірно, може працювати протиповітряна оборона. Закликаємо громадян дотримуватися алгоритмів безпеки.Вже є певні результати, кілька "Шахедів" уже знищено на Київщині (летіли через Чернігівщину, зона відповідальності Повітряного командування "Центр" - ред.) і так само на сході (ПК "Схід" - ред), за попередньою інформацією, теж є збиття. Будемо чекати завершення бойової роботи. По відбою тривог сповістимо про результати протиповітряного бою", - йдеться в повідомленні.Мер Києваповідомив, що у столиці пролунали вибухи."Попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом", - зазначив мер Києва.Пізніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.

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