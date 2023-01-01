Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі

Володимир Зеленський 27 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Цього разу воно вперше відбулося на виїзді, у місті Дніпро.



Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні, пише



«Саме тут — у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області», — сказав президент.



Він зазначив, що під час засідання командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Зокрема, на Ставці особисто були присутні генерали Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.



Також доповідали ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та керівника військової розвідки Кирила Буданова.



За словами президента, на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту — від Херсонщини до Харківщини.



«Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку й Торецьк, за увесь біль українців — і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року», — додав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України27 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Цього разу воно вперше відбулося на виїзді, у місті Дніпро.Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні, пише Громадське «Саме тут — у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області», — сказав президент.Він зазначив, що під час засідання командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Зокрема, на Ставці особисто були присутні генералитаТакож доповідали ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та керівника військової розвідки Кирила Буданова.За словами президента, на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту — від Херсонщини до Харківщини.«Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку й Торецьк, за увесь біль українців — і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року», — додав Зеленський.

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