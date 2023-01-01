28 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у журналістки. Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.Іменини 28 березня в Олександра й Дениса.Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.