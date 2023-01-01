28 березня на Волині: гортаючи календар

28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у журналістки Ольги Магас. Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.

За релігійним календарем сьогодні 28 березня віряни вшановують пам'ять святого Олександра. Він був ієреєм в Сіде, а під час гонінь при імператорі Авреліані (270-275) постраждав за християнську віру. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Олександрів день, Олександр, Агапій, Лісове доглядання.

Іменини 28 березня в Олександра й Дениса.

Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО
27 березень, 23:34
Добрі новини від ВолиньPost за 27 березня
27 березень, 23:12
В обмін на «Шахеди» Росія постачає Ірану кіберзброю, – WSJ
27 березень, 22:17
Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів, – Череватий
27 березень, 21:40
Схожі новини
8 березня на Волині: гортаючи календар 8 березня на Волині: гортаючи календар
08 березень, 00:00
4 березня на Волині: гортаючи календар 4 березня на Волині: гортаючи календар
04 березень, 00:00
22 лютого на Волині: гортаючи календар 22 лютого на Волині: гортаючи календар
22 лютий, 00:00
10 лютого на Волині: гортаючи календар 10 лютого на Волині: гортаючи календар
10 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО
27 березень, 23:34
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 27 березня
27 березень, 23:12
 0
В обмін на «Шахеди» Росія постачає Ірану кіберзброю, – WSJ
27 березень, 22:17
 0
Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів, – Череватий
27 березень, 21:40
 0
Медіа
відео
1/8