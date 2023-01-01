Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ

Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ
Російські окупанти застосовують проти українських захисників гранати з хімічною вибухівкою. Їхнє використання заборонено міжнародними конвенціями.

Про це повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телеканалу "FREEДОМ" заявив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Ворог застосовує хімічні боєприпаси - скидає з безпілотних летальних апаратів вибухівку з хлорпікрином", - заявив він.

За словами Дмитрашківського, 23 березня окупанти здійснили "пробний" варіант скидання таких гранат з безпілотників, було зафіксовано один випадок. 25 березня вони використали дві вибухівки, а 26 березня - вже шість.

Варто зауважити, що, ймовірно, йдеться про застосування гранат К-51. У Генштабі ще минулого року повідомляли про їх використання росіянами - ворог також скидав їх з безпілотників. Пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях - задушливу та загальноотруйну дію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що застосування гранат К-51 зафіксували у Донецькій області ще у листопаді 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Сьогодні, 03:17
Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ
Сьогодні, 02:55
Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі
Сьогодні, 01:18
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО
27 березень, 23:34
Схожі новини
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Сьогодні, 03:17
Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі
Сьогодні, 01:18
У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО
27 березень, 23:34
В обмін на «Шахеди» Росія постачає Ірану кіберзброю, – WSJ В обмін на «Шахеди» Росія постачає Ірану кіберзброю, – WSJ
27 березень, 22:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Сьогодні, 03:17
 0
Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ
Сьогодні, 02:55
 0
Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі
Сьогодні, 01:18
 0
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО
27 березень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8