Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ





Про це повідомляє Олексій Дмитрашківський.



"Ворог застосовує хімічні боєприпаси - скидає з безпілотних летальних апаратів вибухівку з хлорпікрином", - заявив він.



За словами Дмитрашківського, 23 березня окупанти здійснили "пробний" варіант скидання таких гранат з безпілотників, було зафіксовано один випадок. 25 березня вони використали дві вибухівки, а 26 березня - вже шість.



Варто зауважити, що, ймовірно, йдеться про застосування гранат К-51. У Генштабі ще минулого року повідомляли про їх використання росіянами - ворог також скидав їх з безпілотників. Пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях - задушливу та загальноотруйну дію.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що застосування гранат К-51 зафіксували у Донецькій області ще у листопаді 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти застосовують проти українських захисників гранати з хімічною вибухівкою. Їхнє використання заборонено міжнародними конвенціями.Про це повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі телеканалу "FREEДОМ" заявив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку"Ворог застосовує хімічні боєприпаси - скидає з безпілотних летальних апаратів вибухівку з хлорпікрином", - заявив він.За словами Дмитрашківського, 23 березня окупанти здійснили "пробний" варіант скидання таких гранат з безпілотників, було зафіксовано один випадок. 25 березня вони використали дві вибухівки, а 26 березня - вже шість.Варто зауважити, що, ймовірно, йдеться про застосування гранат К-51. У Генштабі ще минулого року повідомляли про їх використання росіянами - ворог також скидав їх з безпілотників. Пари хлорпікрину мають сильну сльозогінну, а у високих концентраціях - задушливу та загальноотруйну дію.Нагадаємо, раніше стало відомо, що застосування гранат К-51 зафіксували у Донецькій області ще у листопаді 2022 року.

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