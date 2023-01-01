Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel





Про це повідомляє



"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.



Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.



"Берлін хоче збільшити допомогу із 3 до понад 15 мільярдів євро", - додали у Spiegel.



Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel."Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками."Берлін хоче збільшити допомогу із 3 до понад 15 мільярдів євро", - додали у Spiegel.Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

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