Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel

Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.

"Берлін хоче збільшити допомогу із 3 до понад 15 мільярдів євро", - додали у Spiegel.

Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

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Теги: Росія, Україна, війна
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