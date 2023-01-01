Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Сьогодні, 03:17
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні та довести її до понад 15 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.
"Берлін хоче збільшити допомогу із 3 до понад 15 мільярдів євро", - додали у Spiegel.
Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.
"Берлін хоче збільшити допомогу із 3 до понад 15 мільярдів євро", - додали у Spiegel.
Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.
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