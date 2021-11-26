У Луцьку комунальники чистять берег Сапалаївки





Про це розповів Тарас Обозовський.



Усього видалити планують 49 дерев та 12 кущів.



Зі слів майстра, дрова після прибирання берега відвезуть у комунальне підприємство "Ласка", щепу – у зоопарк.



Роботи планують виконати за три дні і коштуватимуть вони бюджету міста майже 49 тисяч гривень.



"Ці всі дерева, ці клени, вони всі падають і роблять затори в річці. Минулого року розчистили від вулиці Винниченка за течією, в сторону Івана Франка. В цьому році ці роботи продовжуються", – розповів заступник начальника відділу екології Луцькради Олег Гелета.



Торік Сапалаївка прибиралася двічі, – каже Олег Галета, – але люди продовжують викидати сміття у річку.



"Люди не міняються, хоча хотілося б щоб свідомість вже трішки в інше русло спрямовувалася в людей", – зазначив заступник начальника відділу екології. З потеплінням у Луцьку планують провести загальноміську толоку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вздовж річки Сапалаївка чистять берег від зарослів. На ділянці від мосту на вулиці Банкова і до мосту на вулиці Винниченка видалятимуть увесь самосів.Про це розповів Суспільному майстер комунального підприємства "Парки та сквери"Усього видалити планують 49 дерев та 12 кущів.Зі слів майстра, дрова після прибирання берега відвезуть у комунальне підприємство "Ласка", щепу – у зоопарк.Роботи планують виконати за три дні і коштуватимуть вони бюджету міста майже 49 тисяч гривень."Ці всі дерева, ці клени, вони всі падають і роблять затори в річці. Минулого року розчистили від вулиці Винниченка за течією, в сторону Івана Франка. В цьому році ці роботи продовжуються", – розповів заступник начальника відділу екології ЛуцькрадиТорік Сапалаївка прибиралася двічі, – каже Олег Галета, – але люди продовжують викидати сміття у річку."Люди не міняються, хоча хотілося б щоб свідомість вже трішки в інше русло спрямовувалася в людей", – зазначив заступник начальника відділу екології. З потеплінням у Луцьку планують провести загальноміську толоку.

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