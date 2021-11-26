У Луцьку комунальники чистять берег Сапалаївки
Сьогодні, 07:07
У Луцьку вздовж річки Сапалаївка чистять берег від зарослів. На ділянці від мосту на вулиці Банкова і до мосту на вулиці Винниченка видалятимуть увесь самосів.
Про це розповів Суспільному майстер комунального підприємства "Парки та сквери" Тарас Обозовський.
Усього видалити планують 49 дерев та 12 кущів.
Зі слів майстра, дрова після прибирання берега відвезуть у комунальне підприємство "Ласка", щепу – у зоопарк.
Роботи планують виконати за три дні і коштуватимуть вони бюджету міста майже 49 тисяч гривень.
"Ці всі дерева, ці клени, вони всі падають і роблять затори в річці. Минулого року розчистили від вулиці Винниченка за течією, в сторону Івана Франка. В цьому році ці роботи продовжуються", – розповів заступник начальника відділу екології Луцькради Олег Гелета.
Торік Сапалаївка прибиралася двічі, – каже Олег Галета, – але люди продовжують викидати сміття у річку.
"Люди не міняються, хоча хотілося б щоб свідомість вже трішки в інше русло спрямовувалася в людей", – зазначив заступник начальника відділу екології. З потеплінням у Луцьку планують провести загальноміську толоку.
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Про це розповів Суспільному майстер комунального підприємства "Парки та сквери" Тарас Обозовський.
Усього видалити планують 49 дерев та 12 кущів.
Зі слів майстра, дрова після прибирання берега відвезуть у комунальне підприємство "Ласка", щепу – у зоопарк.
Роботи планують виконати за три дні і коштуватимуть вони бюджету міста майже 49 тисяч гривень.
"Ці всі дерева, ці клени, вони всі падають і роблять затори в річці. Минулого року розчистили від вулиці Винниченка за течією, в сторону Івана Франка. В цьому році ці роботи продовжуються", – розповів заступник начальника відділу екології Луцькради Олег Гелета.
Торік Сапалаївка прибиралася двічі, – каже Олег Галета, – але люди продовжують викидати сміття у річку.
"Люди не міняються, хоча хотілося б щоб свідомість вже трішки в інше русло спрямовувалася в людей", – зазначив заступник начальника відділу екології. З потеплінням у Луцьку планують провести загальноміську толоку.
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У Луцьку комунальники чистять берег Сапалаївки
Сьогодні, 07:07
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