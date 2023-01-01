«Повернення в зиму»: на Волині прогнозують стійке погіршення погоди





Про це розповіла Леся Пасічник.



Зниження температури та всі супутні зміни у середовищі викликані активним циклоном із Балкан.



"Це таке собі повернення в зиму. Хоч і короткочасне, але досить відчутне", – каже синоптикиня. Зі слів Лесі Пасічник, в області очікуються значні дощі з переходом у сніг.



Вночі можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця. Подекуди, каже синоптикиня, рівень снігового покриву може сягати від одного до п'яти сантиметрів.



"Окрім того, це погіршення погоди буде супроводжувати значний вітер – 15-20 метрів на секунду. Це все ускладнить роботу транспорту, комунальників, енергетиків..." – говорить синоптикиня.



Така погода за прогнозом обласного гідрометеоцентру утримуватиметься увесь тиждень. Опади можуть зменшитися лише на один день, 30 квітня. Плюсова температура та покращення погода волинянам слід очікувати в перших числах квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 березня на Волині прогнозують різке погіршення погоди, яке триватиме до кінця тижня.Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентруЗниження температури та всі супутні зміни у середовищі викликані активним циклоном із Балкан."Це таке собі повернення в зиму. Хоч і короткочасне, але досить відчутне", – каже синоптикиня. Зі слів Лесі Пасічник, в області очікуються значні дощі з переходом у сніг.Вночі можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця. Подекуди, каже синоптикиня, рівень снігового покриву може сягати від одного до п'яти сантиметрів."Окрім того, це погіршення погоди буде супроводжувати значний вітер – 15-20 метрів на секунду. Це все ускладнить роботу транспорту, комунальників, енергетиків..." – говорить синоптикиня.Така погода за прогнозом обласного гідрометеоцентру утримуватиметься увесь тиждень. Опади можуть зменшитися лише на один день, 30 квітня. Плюсова температура та покращення погода волинянам слід очікувати в перших числах квітня.

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