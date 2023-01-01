«Повернення в зиму»: на Волині прогнозують стійке погіршення погоди

«Повернення в зиму»: на Волині прогнозують стійке погіршення погоди
28 березня на Волині прогнозують різке погіршення погоди, яке триватиме до кінця тижня.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник.

Зниження температури та всі супутні зміни у середовищі викликані активним циклоном із Балкан.

"Це таке собі повернення в зиму. Хоч і короткочасне, але досить відчутне", – каже синоптикиня. Зі слів Лесі Пасічник, в області очікуються значні дощі з переходом у сніг.

Вночі можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця. Подекуди, каже синоптикиня, рівень снігового покриву може сягати від одного до п'яти сантиметрів.

"Окрім того, це погіршення погоди буде супроводжувати значний вітер – 15-20 метрів на секунду. Це все ускладнить роботу транспорту, комунальників, енергетиків..." – говорить синоптикиня.

Така погода за прогнозом обласного гідрометеоцентру утримуватиметься увесь тиждень. Опади можуть зменшитися лише на один день, 30 квітня. Плюсова температура та покращення погода волинянам слід очікувати в перших числах квітня.

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Теги: Погода, Волинь
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