Україна сподівається отримати щонайменше 40 французьких винищувачів Mirage, – ЗМІ

Україна сподівається отримати щонайменше 40 французьких винищувачів Mirage, – ЗМІ
За даними французького інтернет-порталу Intelligence Online, Україна сподівається отримати щонайменше 40 винищувачів Mirage 2000-9.

Журналісти порталу провели власне розслідування і з'ясували, що серед можливих постачальників — Об’єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція, пише Суспільне.

“Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів не давав спокою брокерам, Україна сподівається отримати близько 40 літаків Miragе. Intelligence Online досліджує походження цих літаків”, — кажуть редактори Intelligence Online.

Перший транш, швидше за все, виконають ОАЕ, повідомляє французьке видання.

Mirage 2000 — французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма "Dassault Aviation". Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX — на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи і Латинської Америки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна сподівається отримати щонайменше 40 французьких винищувачів Mirage, – ЗМІ
Сьогодні, 05:23
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Сьогодні, 03:17
Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ
Сьогодні, 02:55
Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі
Сьогодні, 01:18
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Сьогодні, 03:17
Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ
Сьогодні, 02:55
Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі
Сьогодні, 01:18
У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО У Києві пролунали вибухи: палає приміщення магазину. ОНОВЛЕНО
27 березень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна сподівається отримати щонайменше 40 французьких винищувачів Mirage, – ЗМІ
Сьогодні, 05:23
 0
Німеччина хоче вп'ятеро збільшити військову допомогу Україні, – Spiegel
Сьогодні, 03:17
 0
Росіяни використовують заборонені гранати з хімічною вибухівкою, – ЗСУ
Сьогодні, 02:55
 0
Зеленський уперше провів Ставку головнокомандувача на виїзді, – у Дніпрі
Сьогодні, 01:18
 0
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8