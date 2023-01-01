Україна сподівається отримати щонайменше 40 французьких винищувачів Mirage, – ЗМІ





Журналісти порталу провели власне розслідування і з'ясували, що серед можливих постачальників — Об’єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція, пише



“Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів не давав спокою брокерам, Україна сподівається отримати близько 40 літаків Miragе. Intelligence Online досліджує походження цих літаків”, — кажуть редактори Intelligence Online.



Перший транш, швидше за все, виконають ОАЕ, повідомляє французьке видання.



Mirage 2000 — французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма "Dassault Aviation". Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX — на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи і Латинської Америки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними французького інтернет-порталу Intelligence Online, Україна сподівається отримати щонайменше 40 винищувачів Mirage 2000-9.Журналісти порталу провели власне розслідування і з'ясували, що серед можливих постачальників — Об’єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція, пише Суспільне “Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів не давав спокою брокерам, Україна сподівається отримати близько 40 літаків Miragе. Intelligence Online досліджує походження цих літаків”, — кажуть редактори Intelligence Online.Перший транш, швидше за все, виконають ОАЕ, повідомляє французьке видання.Mirage 2000 — французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма "Dassault Aviation". Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX — на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи і Латинської Америки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію