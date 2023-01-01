Добрі новини від ВолиньPost за 27 березня

Сьогодні, 27 березня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 595 (+0) од,бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,артилерійських систем – 2 638 (+7) од,РСЗВ – 523 (+1) од,засобів ППО – 277 (+0) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,спеціальної техніки – 285 (+3) од.Сьогодні, 27 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів окупантів, начальника міськуправління поліції. Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.Українська велогонщиця з Луцьказдобула перемогу у маунтинбайку на престижному турнірі XCO Vrtojba 2023, що пройшов у словенському Вртойбі. Беломоіна тріумфувала у змаганнях із крос-кантрі C1, випередивши на фініші двох словенок.Змагання у Словенії стали для Беломоіної третіми у 2023 році. До турніру у Вртойбі українська велогонщиця двічі виходила на старт у Греції та здобула два "срібла".Проїжджаючи повз, підрозділ волинських тероборонівців став свідком загоряння сухої рослинності. Вогонь просто на очах набирав сили – діяти треба було швидко та рішуче."Озброївшись лапастими сосновими гілками військовослужбовці заходилися збивати полум’я. Потрудитися довелося неабияк – було справді гаряче! Але якщо за справу беруться бійці Волинської бригади тероборони – задню включає навіть вогняна стихія!" - йдеться у повідомленні.В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних Федеральним урядом два місяці тому. останні танки вирушили з Німеччини в Україну наприкінці минулого тижня. Вже зараз вони перетнули кордон та перебувають на території України.