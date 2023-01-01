Добрі новини від ВолиньPost за 27 березня
27 березень, 23:12
У час, коли наші захисники щоденно мужньо відстоюють незалежність України, нам, бійцям інформаційного фронту, важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.
Сьогодні, 27 березня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 595 (+0) од,
бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,
артилерійських систем – 2 638 (+7) од,
РСЗВ – 523 (+1) од,
засобів ППО – 277 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,
спеціальної техніки – 285 (+3) од.
У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів
Сьогодні, 27 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів окупантів, начальника міськуправління поліції Михайла Москвіна. Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на турнірі з маунтинбайку в Словенії
Українська велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна здобула перемогу у маунтинбайку на престижному турнірі XCO Vrtojba 2023, що пройшов у словенському Вртойбі. Беломоіна тріумфувала у змаганнях із крос-кантрі C1, випередивши на фініші двох словенок.
Змагання у Словенії стали для Беломоіної третіми у 2023 році. До турніру у Вртойбі українська велогонщиця двічі виходила на старт у Греції та здобула два "срібла".
Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі
Проїжджаючи повз, підрозділ волинських тероборонівців став свідком загоряння сухої рослинності. Вогонь просто на очах набирав сили – діяти треба було швидко та рішуче.
"Озброївшись лапастими сосновими гілками військовослужбовці заходилися збивати полум’я. Потрудитися довелося неабияк – було справді гаряче! Але якщо за справу беруться бійці Волинської бригади тероборони – задню включає навіть вогняна стихія!" - йдеться у повідомленні.
В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2
В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних Федеральним урядом два місяці тому. останні танки вирушили з Німеччини в Україну наприкінці минулого тижня. Вже зараз вони перетнули кордон та перебувають на території України.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Сьогодні, 27 березня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.
Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 595 (+0) од,
бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,
артилерійських систем – 2 638 (+7) од,
РСЗВ – 523 (+1) од,
засобів ППО – 277 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,
спеціальної техніки – 285 (+3) од.
У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів
Сьогодні, 27 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів окупантів, начальника міськуправління поліції Михайла Москвіна. Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на турнірі з маунтинбайку в Словенії
Українська велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна здобула перемогу у маунтинбайку на престижному турнірі XCO Vrtojba 2023, що пройшов у словенському Вртойбі. Беломоіна тріумфувала у змаганнях із крос-кантрі C1, випередивши на фініші двох словенок.
Змагання у Словенії стали для Беломоіної третіми у 2023 році. До турніру у Вртойбі українська велогонщиця двічі виходила на старт у Греції та здобула два "срібла".
Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі
Проїжджаючи повз, підрозділ волинських тероборонівців став свідком загоряння сухої рослинності. Вогонь просто на очах набирав сили – діяти треба було швидко та рішуче.
"Озброївшись лапастими сосновими гілками військовослужбовці заходилися збивати полум’я. Потрудитися довелося неабияк – було справді гаряче! Але якщо за справу беруться бійці Волинської бригади тероборони – задню включає навіть вогняна стихія!" - йдеться у повідомленні.
В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2
В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних Федеральним урядом два місяці тому. останні танки вирушили з Німеччини в Україну наприкінці минулого тижня. Вже зараз вони перетнули кордон та перебувають на території України.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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