Добрі новини від ВолиньPost за 27 березня

Добрі новини від ВолиньPost за 27 березня
У час, коли наші захисники щоденно мужньо відстоюють незалежність України, нам, бійцям інформаційного фронту, важливо підтримувати переможний дух. Його ми черпаємо від добрих звісток про наших військових, які з кожним днем наближують перемогу. Ми щиро ділимося позитивними новинами з вами, нашими читачами.

Сьогодні, 27 березня, Добрі новини від ВолиньPost зібрали для вас лише оптимістичні події цього дня.

Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 595 (+0) од,

бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,

артилерійських систем – 2 638 (+7) од,

РСЗВ – 523 (+1) од,

засобів ППО – 277 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,

спеціальної техніки – 285 (+3) од.

У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів

Сьогодні, 27 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів окупантів, начальника міськуправління поліції Михайла Москвіна. Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.

Лучанка Яна Беломоіна перемогла на турнірі з маунтинбайку в Словенії

Українська велогонщиця з Луцька Яна Беломоіна здобула перемогу у маунтинбайку на престижному турнірі XCO Vrtojba 2023, що пройшов у словенському Вртойбі. Беломоіна тріумфувала у змаганнях із крос-кантрі C1, випередивши на фініші двох словенок.

Змагання у Словенії стали для Беломоіної третіми у 2023 році. До турніру у Вртойбі українська велогонщиця двічі виходила на старт у Греції та здобула два "срібла".

Бійці Волинської бригади тероборони ліквідували пожежу в екосистемі

Проїжджаючи повз, підрозділ волинських тероборонівців став свідком загоряння сухої рослинності. Вогонь просто на очах набирав сили – діяти треба було швидко та рішуче.

"Озброївшись лапастими сосновими гілками військовослужбовці заходилися збивати полум’я. Потрудитися довелося неабияк – було справді гаряче! Але якщо за справу беруться бійці Волинської бригади тероборони – задню включає навіть вогняна стихія!" - йдеться у повідомленні.

В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2

В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, обіцяних Федеральним урядом два місяці тому. останні танки вирушили з Німеччини в Україну наприкінці минулого тижня. Вже зараз вони перетнули кордон та перебувають на території України.

Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.


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Теги: Добрі новини
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