Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 610 загарбників, 7 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 595 (+0) од,

бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,

артилерійських систем – 2 638 (+7) од,

РСЗВ – 523 (+1) од,

засобів ППО – 277 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,

спеціальної техніки – 285 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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