Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 595 (+0) од,



бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,



артилерійських систем – 2 638 (+7) од,



РСЗВ – 523 (+1) од,



засобів ППО – 277 (+0) од,



літаків – 305 (+0) од,



гелікоптерів – 291 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,



спеціальної техніки – 285 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 610 загарбників, 7 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 595 (+0) од,бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,артилерійських систем – 2 638 (+7) од,РСЗВ – 523 (+1) од,засобів ППО – 277 (+0) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,спеціальної техніки – 285 (+3) од.Дані уточнюються.

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