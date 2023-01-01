Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів
Сьогодні, 09:20
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 610 загарбників, 7 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 595 (+0) од,
бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,
артилерійських систем – 2 638 (+7) од,
РСЗВ – 523 (+1) од,
засобів ППО – 277 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,
спеціальної техніки – 285 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 595 (+0) од,
бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од,
артилерійських систем – 2 638 (+7) од,
РСЗВ – 523 (+1) од,
засобів ППО – 277 (+0) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од,
спеціальної техніки – 285 (+3) од.
Дані уточнюються.
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