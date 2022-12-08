У Луцьку вночі автівка на смерть збила 19-річного хлопця

У Луцьку вночі автівка на смерть збила 19-річного хлопця
Моторошна ДТП сталася близько 24 години у Луцьку на проспекті Перемоги.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Так, поблизу корпусу історичного факультету ВНУ автівка наїхала на хлопця. Постраждалий загинув на місці події.

Як повідомив у коментарі директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, юнак отримав травми несумісні з життям.

У поліції Волині повідомили подробиці аварії. Водійка автомобіля «Рено» скоїла наїзд на 19-річного хлопця. Згідно з попередньою інформацією, сталося це на нерегульованому пішохідному переході.

Правоохоронці поінформували, що водійка була тверезою. Відомості за фактом ДТП внесуть до ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.

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Теги: Луцьк, ДТП, смерть
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