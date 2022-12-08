У Луцьку вночі автівка на смерть збила 19-річного хлопця





Про це



Так, поблизу корпусу історичного факультету ВНУ автівка наїхала на хлопця. Постраждалий загинув на місці події.



Як повідомив у коментарі директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, юнак отримав травми несумісні з життям.



У поліції Волині повідомили подробиці аварії. Водійка автомобіля «Рено» скоїла наїзд на 19-річного хлопця. Згідно з попередньою інформацією, сталося це на нерегульованому пішохідному переході.



Правоохоронці поінформували, що водійка була тверезою. Відомості за фактом ДТП внесуть до ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Моторошна ДТП сталася близько 24 години у Луцьку на проспекті Перемоги.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Так, поблизу корпусу історичного факультету ВНУ автівка наїхала на хлопця. Постраждалий загинув на місці події.Як повідомив у коментарі директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, юнак отримав травми несумісні з життям.У поліції Волині повідомили подробиці аварії. Водійка автомобіля «Рено» скоїла наїзд на 19-річного хлопця. Згідно з попередньою інформацією, сталося це на нерегульованому пішохідному переході.Правоохоронці поінформували, що водійка була тверезою. Відомості за фактом ДТП внесуть до ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.

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