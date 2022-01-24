Впровадження Є-рецептів на рецептурні ліки: що потрібно знати волинянам. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Легкодух.



Влітку почалося впровадження електронних рецептів на антибіотики, весною воно продовжиться й на інші препарати. Суспільне розпитало в чиновників, волинян та медиків, як це працюватиме.



Пояснення від ОВА



Зі слів Юрія Легкодуха, торік на Волині лікарі виписали орієнтовано 16 тисяч електронних рецептів на антибіотики та понад 49 тисяч для отримання інсуліну.



"Це реформування повинне відбуватися для того, щоб ми чітко бачили, які групи препаратів прозоро використовуються. Тобто ви приходите до лікаря, він виписує електронний рецепт на антибіотики, ви йдете з цим рецептом в аптеку, отримуєте його", – говорить керівник обласного управління охорони здоров'я.



За даними Міністерства охорони здоров'я України, Є-рецепт з квітня поширюватиметься на такі ліки (пацієнт купує їх за власні гроші):



антибіотики;



протисудомні засоби;



гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);



препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;



деякі антигельмінтні препарати;



деякі вітаміни;



кроворозріджуючі препарати;



антидепресанти, нейролептики та релаксанти;



стероїдні лікарські засоби;



деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю, антигістамінні та заспокійливі.



Думка аптекарів



Як розповів Суспільному завідувач аптеки Олег Гаврилюк, щодня з електронними рецептами звертаються від десяти до двадцяти лучан.



Переведення усі рецептурні ліки на електронні рецепти – підтримує: "Я думаю, що це також буде правильним. Зменшилося самолікування, пацієнти ідуть строго з рецептами, і йде відповідальне лікування. В зимовий період за антибіотики звертається більше пацієнтів, бо більше хворіють, а по доступні ліки по тій програмі постійно йдуть люди".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З квітня 2023-го року усі рецептурні ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом.Про це розповів Суспільному начальник обласного управління охорони здоров'яВлітку почалося впровадження електронних рецептів на антибіотики, весною воно продовжиться й на інші препарати. Суспільне розпитало в чиновників, волинян та медиків, як це працюватиме.Зі слів Юрія Легкодуха, торік на Волині лікарі виписали орієнтовано 16 тисяч електронних рецептів на антибіотики та понад 49 тисяч для отримання інсуліну."Це реформування повинне відбуватися для того, щоб ми чітко бачили, які групи препаратів прозоро використовуються. Тобто ви приходите до лікаря, він виписує електронний рецепт на антибіотики, ви йдете з цим рецептом в аптеку, отримуєте його", – говорить керівник обласного управління охорони здоров'я.За даними Міністерства охорони здоров'я України, Є-рецепт з квітня поширюватиметься на такі ліки (пацієнт купує їх за власні гроші):антибіотики;протисудомні засоби;гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;деякі антигельмінтні препарати;деякі вітаміни;кроворозріджуючі препарати;антидепресанти, нейролептики та релаксанти;стероїдні лікарські засоби;деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю, антигістамінні та заспокійливі.Як розповів Суспільному завідувач аптеки, щодня з електронними рецептами звертаються від десяти до двадцяти лучан.Переведення усі рецептурні ліки на електронні рецепти – підтримує: "Я думаю, що це також буде правильним. Зменшилося самолікування, пацієнти ідуть строго з рецептами, і йде відповідальне лікування. В зимовий період за антибіотики звертається більше пацієнтів, бо більше хворіють, а по доступні ліки по тій програмі постійно йдуть люди".

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