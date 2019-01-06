У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів, – мер. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:20
Сьогодні, 27 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів окупантів.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
«Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом», - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Зазначається, що в Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.
ОНОВЛЕНО станом на 11.44
Пізніше повідомили, що в Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції Михайла Москвіна.
Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.
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Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
«Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом», - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Зазначається, що в Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.
ОНОВЛЕНО станом на 11.44
Пізніше повідомили, що в Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції Михайла Москвіна.
Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.
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Сьогодні, 10:20
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