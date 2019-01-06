У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів, – мер. ОНОВЛЕНО





Про це



«Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом», - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Зазначається, що в Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.



ОНОВЛЕНО станом на 11.44



Пізніше повідомили, що в Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліції Михайла Москвіна.



Зазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів окупантів.Про це повідомили у Маріупольській міській раді.«Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом», - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.Зазначається, що в Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.Пізніше повідомили, що в Маріуполі підірвали автомобіль начальника міськуправління поліціїЗазначається, що пособник загарбників живий – він нібито дістав легку контузію. Чоловік перебував за кілька метрів від машини, коли вона вибухнула.

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