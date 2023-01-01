На «Ягодині» відновили рух вантажівок. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:47
У пункті пропуску «Ягодин» 27 березня в період з 10:00 до 11:30 проведуть перезавантаження сервера баз даних.
Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби.
У зв’язку з цим рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Ягодин» в обох напрямках впродовж зазначеного часу буде тимчасово призупинений.
Автобуси оформлятимуться у звичному порядку.
Громадян врахувати цю інформацію та з розумінням віднестися до тимчасових незручностей.
Оновлено станом на 11:55
Транскордонний рух вантажівок через МАПП "Ягодин-Дорогуськ" відновлено у повному обсязі. 20-хвилинна перерва була зумовлена профілактичними роботами на сервері баз даних Держмитслужби, які завершились о 10.28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби.
У зв’язку з цим рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Ягодин» в обох напрямках впродовж зазначеного часу буде тимчасово призупинений.
Автобуси оформлятимуться у звичному порядку.
Громадян врахувати цю інформацію та з розумінням віднестися до тимчасових незручностей.
Оновлено станом на 11:55
Транскордонний рух вантажівок через МАПП "Ягодин-Дорогуськ" відновлено у повному обсязі. 20-хвилинна перерва була зумовлена профілактичними роботами на сервері баз даних Держмитслужби, які завершились о 10.28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинська митниця вилучила у порушника Ford
Сьогодні, 11:18
До України повертається похолодання
Сьогодні, 11:00
На «Ягодині» відновили рух вантажівок. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:47
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Богданом Буськом
Сьогодні, 10:40
Медіа