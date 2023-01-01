На «Ягодині» відновили рух вантажівок. ОНОВЛЕНО

На «Ягодині» відновили рух вантажівок. ОНОВЛЕНО
У пункті пропуску «Ягодин» 27 березня в період з 10:00 до 11:30 проведуть перезавантаження сервера баз даних.

Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби.

У зв’язку з цим рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску «Ягодин» в обох напрямках впродовж зазначеного часу буде тимчасово призупинений.

Автобуси оформлятимуться у звичному порядку.

Громадян врахувати цю інформацію та з розумінням віднестися до тимчасових незручностей.

Оновлено станом на 11:55


Транскордонний рух вантажівок через МАПП "Ягодин-Дорогуськ" відновлено у повному обсязі. 20-хвилинна перерва була зумовлена профілактичними роботами на сервері баз даних Держмитслужби, які завершились о 10.28.

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Теги: рух вантажівок, Ягодин
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