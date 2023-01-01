Волинська митниця вилучила у порушника Ford

Склад Волинської митниці знову поповнився транспортним засобом. Вживаний "Форд" тимчасово вилучили через подання недостовірних відомостей про нього.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Громадянин України ввозив легковик із польського Зосіна з наміром у подальшому випустити його у вільний обіг. Під час перетину кордону він подав товаросупровідні документи, серед яких договір купівлі-продажу на 8 тисяч злотих.Однак під час митного огляду в "бардачку" автомобіля був знайдений інший пакет документів. Відповідно до польської експортної декларації та договору, оформленого на третю особу, ціна купівлі-продажу дорівнювала 10 тисяч злотих. За курсом НБУ це становить майже 85 тисяч гривень.Митники склали відповідний протокол та розпочали провадження у справі, яку невдовзі передадуть на розгляд суду.Відповідно до статті 483 Митного кодексу, подання митному органу неправдивих відомостей щодо митної вартості товару тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією.До слова, Волинська митниця уже передала військовим формуванням з початку 2023 року - 10 автівок, а загалом - 194. Їх вилучили у порушників митного законодавства та обернули в дохід держави відповідно до законодавства на період воєнного стану.