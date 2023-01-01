Яйця за рік подорожчали у понад два рази: зростати ціна буде і далі
Сьогодні, 11:54
За рік яйця подорожчали у 2,1 раза. Науковці Інституту аграрної економіки переконані, що ціна продовжить зростати й надалі, особливо з огляду на ажіотаж перед Великоднем.
Про це повідомляє 24 канал.
Науковиця Світлана Пашко зауважила, що ціни на яйця, які найбільше купують до щорічних свят – Різдво, Новий рік, Великдень, традиційно підвищуються.
Торік у квітні, на який припали великодні свята – 24 квітня – ціна на яйця становила 36 гривень за десяток. Цього року Великдень святкуватимуть того ж місяця – 16 квітня. Але вже станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71 – 74 гривень за десяток. Тобто порівняно з минулорічним періодом підготовки до великодніх свят ціна зросла у 2,1 раза.
У січні 2023 року середня ціна на курячі яйця становила 73 – 74 гривні за десяток.
У березні в деяких супермаркетах ціни на яйця коливаються від 59,50 гривень до 80 гривень, в залежності від розміру яєць і фірмової марки виробника.
На ринках ціна становить 62 – 70 гривень за десяток.
Тобто, за три місяці поточного року середня ціна на яйця закріпилася і є високою та стабільною.
За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, зростання цін на яйця напередодні великодніх свят очікується невеликим – у діапазоні 5 – 7%, адже вони й так надто високі.
Світлана Пашко зауважує, що зростання ціни на курячі яйця закономірно призводить до скорочення їх споживання, особливо при зниженні купівельної спроможності населення. Та додає, що внутрішній попит скорочується в міру продовження повномасштабної агресії Росії проти України. Воєнний стан в країні триває і залишиться до Великодня.
"Купівельна спроможність середнього українця дуже обмежена особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити", – пояснює науковиця Інституту аграрної економіки.
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Про це повідомляє 24 канал.
Науковиця Світлана Пашко зауважила, що ціни на яйця, які найбільше купують до щорічних свят – Різдво, Новий рік, Великдень, традиційно підвищуються.
Торік у квітні, на який припали великодні свята – 24 квітня – ціна на яйця становила 36 гривень за десяток. Цього року Великдень святкуватимуть того ж місяця – 16 квітня. Але вже станом на кінець березня 2023 року ціна на яйця досягла рівня 71 – 74 гривень за десяток. Тобто порівняно з минулорічним періодом підготовки до великодніх свят ціна зросла у 2,1 раза.
У січні 2023 року середня ціна на курячі яйця становила 73 – 74 гривні за десяток.
У березні в деяких супермаркетах ціни на яйця коливаються від 59,50 гривень до 80 гривень, в залежності від розміру яєць і фірмової марки виробника.
На ринках ціна становить 62 – 70 гривень за десяток.
Тобто, за три місяці поточного року середня ціна на яйця закріпилася і є високою та стабільною.
За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, зростання цін на яйця напередодні великодніх свят очікується невеликим – у діапазоні 5 – 7%, адже вони й так надто високі.
Світлана Пашко зауважує, що зростання ціни на курячі яйця закономірно призводить до скорочення їх споживання, особливо при зниженні купівельної спроможності населення. Та додає, що внутрішній попит скорочується в міру продовження повномасштабної агресії Росії проти України. Воєнний стан в країні триває і залишиться до Великодня.
"Купівельна спроможність середнього українця дуже обмежена особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити", – пояснює науковиця Інституту аграрної економіки.
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