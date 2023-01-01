Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура оскаржуватиме вирок суду





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Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.



Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.



Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.



Нагадаємо, що Воловецький районний суд Закарпатської області встановив, що троє підлітків вчинили групове сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Суд визнав хлопців винними та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Однак через пом’якшувальні обставини суд звільнив підлітків від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура готує оскарження судового вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчинки на Закарпатті . Суд першої інстанції призначив умовний термін.Про це повідомляє Офіс генпрокурора.Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.Нагадаємо, що Воловецький районний суд Закарпатської області встановив, що троє підлітків вчинили групове сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Суд визнав хлопців винними та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Однак через пом’якшувальні обставини суд звільнив підлітків від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку на два роки.

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