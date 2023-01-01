Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура оскаржуватиме вирок суду

Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура оскаржуватиме вирок суду
Прокуратура готує оскарження судового вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчинки на Закарпатті. Суд першої інстанції призначив умовний термін.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку.

Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.

Нагадаємо, що Воловецький районний суд Закарпатської області встановив, що троє підлітків вчинили групове сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Суд визнав хлопців винними та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Однак через пом’якшувальні обставини суд звільнив підлітків від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку на два роки.

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Теги: Зґвалтування, Закарпаття, неповнолітня
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