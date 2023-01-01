Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: справу взяв під особистий контроль омбудсмен

Дмитро Лубінець прокоментував резонансний скандал на Закарпатті, де зґвалтували 14-річну школярку та зняли злочин на відео.



Про це він написав у



"Ситуація наступна: спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі", – нагадав історію злочину омбудсмен.



Лубінець обурений надто м'яким покаранням суду для юних ґвалтівників.



Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-й статті (зґвалтування).



Омбудсмен з'ясував, що права дівчини під час судового процесу були грубо порушені – він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики.



Сьогодні представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини відвідав родину потерпілої, поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів направлених на відновлення прав дитини.



"Працівник висловив нашу позицію щодо відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації", – зазначив Лубінець.



Він запевнив, що Офіс омбудсмена:



- проаналізує дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя.

- проаналізує дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

- проаналізує діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки.

- проаналізує професійність дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз.



"Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені!", – підсумував уповноважений ВР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Верховної Ради з прав людинипрокоментував резонансний скандал на Закарпатті, де зґвалтували 14-річну школярку та зняли злочин на відео.Про це він написав у Facebook "Ситуація наступна: спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі", – нагадав історію злочину омбудсмен.Лубінець обурений надто м'яким покаранням суду для юних ґвалтівників.Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-й статті (зґвалтування).Омбудсмен з'ясував, що права дівчини під час судового процесу були грубо порушені – він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики.Сьогодні представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини відвідав родину потерпілої, поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів направлених на відновлення прав дитини."Працівник висловив нашу позицію щодо відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації", – зазначив Лубінець.Він запевнив, що Офіс омбудсмена:- проаналізує дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя.- проаналізує дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.- проаналізує діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки.- проаналізує професійність дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз."Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені!", – підсумував уповноважений ВР.

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