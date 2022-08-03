У Зеленського розповіли, яким бачать Крим після деокупації

Таміла Ташева заявила, що уряд активно готується до деокупації Кримського півострова.



Про це вона розповіла у інтерв'ю польському порталу PAP, пише



За її словами, влада вже створила робочу групу для аналізу проблем, з якими зіткнувся Крим внаслідок окупації військами Росії.



«Ми знаємо, що там нам знадобиться 50 тисяч чиновників. Це стосується всіх сфер життя: соціальних та економічних питань, судової системи, поліції. Потрібно вирішити питання з майном, нажитим росіянами під час окупації. Дев'ять років – це ще мільйон вироків, винесених окупаційними судами», — зазначила вона.



Ташева також розповіла, яким бачить Крим після реінтеграції в склад України.



«Я бачу вільний, економічно розвинений регіон, де поважають права корінних народів, з особливим статусом татарської нації. Область інтегрована до континентальної частини України, де здійснюватимуться ті ж самі реформи, які проводилися тут останні дев'ять років. Крим як частина Євросоюзу, тому що ми очікуємо на те, що Україна стане членом ЄС. І, звичайно, на півострові не буде місця для баз російського флоту», – зазначила представник президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Постійний представник президента у Кримузаявила, що уряд активно готується до деокупації Кримського півострова.Про це вона розповіла у інтерв'ю польському порталу PAP, пише Слово і Діло. За її словами, влада вже створила робочу групу для аналізу проблем, з якими зіткнувся Крим внаслідок окупації військами Росії.«Ми знаємо, що там нам знадобиться 50 тисяч чиновників. Це стосується всіх сфер життя: соціальних та економічних питань, судової системи, поліції. Потрібно вирішити питання з майном, нажитим росіянами під час окупації. Дев'ять років – це ще мільйон вироків, винесених окупаційними судами», — зазначила вона.Ташева також розповіла, яким бачить Крим після реінтеграції в склад України.«Я бачу вільний, економічно розвинений регіон, де поважають права корінних народів, з особливим статусом татарської нації. Область інтегрована до континентальної частини України, де здійснюватимуться ті ж самі реформи, які проводилися тут останні дев'ять років. Крим як частина Євросоюзу, тому що ми очікуємо на те, що Україна стане членом ЄС. І, звичайно, на півострові не буде місця для баз російського флоту», – зазначила представник президента.

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