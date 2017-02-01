Росія знищує Авдіївку: оголосили про евакуацію

Росія знищує Авдіївку: оголосили про евакуацію
У Авдіївці Донецької області тривають активні бойові дії. У зв’язку з цим з міста евакуюють працівників комунальних служб.

Про це повідомив голова МВА Віталій Барабаш у Telegram.

«Прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.

Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого», – написав він.

Зазначимо, евакуація комунальників означає, що не буде забезпечення паливом бойлерних. Також будуть вимкнені вишки зв'язку.


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Теги: евакуація, Авдіївка
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