Росія знищує Авдіївку: оголосили про евакуацію
Сьогодні, 07:15
У Авдіївці Донецької області тривають активні бойові дії. У зв’язку з цим з міста евакуюють працівників комунальних служб.
Про це повідомив голова МВА Віталій Барабаш у Telegram.
«Прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.
Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого», – написав він.
Зазначимо, евакуація комунальників означає, що не буде забезпечення паливом бойлерних. Також будуть вимкнені вишки зв'язку.
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Про це повідомив голова МВА Віталій Барабаш у Telegram.
«Прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.
Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого», – написав він.
Зазначимо, евакуація комунальників означає, що не буде забезпечення паливом бойлерних. Також будуть вимкнені вишки зв'язку.
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