Росія знищує Авдіївку: оголосили про евакуацію





Про це повідомив голова МВА



«Прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.



Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого», – написав він.



Зазначимо, евакуація комунальників означає, що не буде забезпечення паливом бойлерних. Також будуть вимкнені вишки зв'язку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Авдіївці Донецької області тривають активні бойові дії. У зв’язку з цим з міста евакуюють працівників комунальних служб.Про це повідомив голова МВА Віталій Барабаш у Telegram.«Прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста.Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого», – написав він.Зазначимо, евакуація комунальників означає, що не буде забезпечення паливом бойлерних. Також будуть вимкнені вишки зв'язку.

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