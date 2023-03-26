Скільки військових РФ перебувають на території Білорусі





Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише



За його словами, зараз у Білорусі перебувають трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців країни-окупанта. Вони проходять військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях.



«Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але, як ми бачимо, Білорусь не припиняє підтримувати росію в цій війні. І, власне, продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підрозділів РФ. За нашими даними, зараз там перебувають трохи більше 4 тисяч російських військових», – розповів Демченко.



За його словами, зменшення білоруського угруповання пов'язане, насамперед, з тим, що росія перекинула частину військ з цього напрямку на схід України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська окупаційна армія зменшила чисельність свого угруповання на території Білорусі.Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної службипише Слово і Діло. За його словами, зараз у Білорусі перебувають трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців країни-окупанта. Вони проходять військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях.«Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але, як ми бачимо, Білорусь не припиняє підтримувати росію в цій війні. І, власне, продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підрозділів РФ. За нашими даними, зараз там перебувають трохи більше 4 тисяч російських військових», – розповів Демченко.За його словами, зменшення білоруського угруповання пов'язане, насамперед, з тим, що росія перекинула частину військ з цього напрямку на схід України.

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