Скільки військових РФ перебувають на території Білорусі
Сьогодні, 08:12
Російська окупаційна армія зменшила чисельність свого угруповання на території Білорусі.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Слово і Діло.
За його словами, зараз у Білорусі перебувають трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців країни-окупанта. Вони проходять військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях.
«Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але, як ми бачимо, Білорусь не припиняє підтримувати росію в цій війні. І, власне, продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підрозділів РФ. За нашими даними, зараз там перебувають трохи більше 4 тисяч російських військових», – розповів Демченко.
За його словами, зменшення білоруського угруповання пов'язане, насамперед, з тим, що росія перекинула частину військ з цього напрямку на схід України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Слово і Діло.
За його словами, зараз у Білорусі перебувають трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців країни-окупанта. Вони проходять військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях.
«Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, але, як ми бачимо, Білорусь не припиняє підтримувати росію в цій війні. І, власне, продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підрозділів РФ. За нашими даними, зараз там перебувають трохи більше 4 тисяч російських військових», – розповів Демченко.
За його словами, зменшення білоруського угруповання пов'язане, насамперед, з тим, що росія перекинула частину військ з цього напрямку на схід України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 27 березня
Сьогодні, 09:00
Скільки військових РФ перебувають на території Білорусі
Сьогодні, 08:12
Росія знищує Авдіївку: оголосили про евакуацію
Сьогодні, 07:15
Перехід на літній час впливає на наше здоров'я
Сьогодні, 05:00
Медіа