Курс валют у Луцьку 27 березня

Курс валют у Луцьку 27 березня
27 березня готівковий курс долара становить 38.26, продають його за 38.44.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.12, а продають за – 41.40.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів
Сьогодні, 09:20
США наразі не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ в Білорусь
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 27 березня
Сьогодні, 09:00
У Білорусі тривають заходи бойової підготовки військових РФ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:52
Скільки військових РФ знаходиться на території Білорусі
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 24 березня Курс валют у Луцьку 24 березня
24 березень, 09:00
Курс валют у Луцьку 23 березня Курс валют у Луцьку 23 березня
23 березень, 09:00
Курс валют у Луцьку 22 березня Курс валют у Луцьку 22 березня
22 березень, 09:30
Курс валют у Луцьку 21 березня Курс валют у Луцьку 21 березня
21 березень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі автівка на смерть збила 19-річного хлопця
Сьогодні, 09:30
 0
Захисники за добу ліквідували ще 610 окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
США наразі не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ в Білорусь
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 27 березня
Сьогодні, 09:00
 0
У Білорусі тривають заходи бойової підготовки військових РФ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:52
 0
Медіа
відео
1/8