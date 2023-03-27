США наразі не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ в Білорусь





Про це заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі в неділю в ефірі телеканалу CBS, повідомляє



Президент РФ Володимир Путін оголосив під час телеінтерв'ю 25 березня, що Москва та Мінськ досягли домовленості про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.



"Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент Росії, – ред.) виконав цю обіцянку або переміщував ядерну зброю", – зауважив Кірбі.



За його словами, США також не бачили жодних ознак того, що Путін має будь-який намір застосувати ядерну зброю проти України.



Кірбі підкреслив, що наразі ніщо не змусило США змінити свою власну позицію щодо ядерного стримування.



"Зважаючи на риторику, яка лунає з Москви, і на риторику, яка лунає з початку війни, ми не бачимо нічого такого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію щодо стримування", – сказав речник.



Північноатлантичний альянс в неділю розкритикував небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику Росії, додавши, що стежить за ситуацією.



МЗС України в неділю закликало негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН на тлі коментарів Путіна.



Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про готовність Євросоюзу відповісти на дії Росії та Білорусі подальшими санкціями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати не бачили жодних ознак переміщення Росією ядерної зброї в сусідню Білорусь чи в будь-яке інше місце.Про це заявив речник Ради національної безпекив неділю в ефірі телеканалу CBS, повідомляє "Європейська правда" Президент РФоголосив під час телеінтерв'ю 25 березня, що Москва та Мінськ досягли домовленості про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі."Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент Росії, – ред.) виконав цю обіцянку або переміщував ядерну зброю", – зауважив Кірбі.За його словами, США також не бачили жодних ознак того, що Путін має будь-який намір застосувати ядерну зброю проти України.Кірбі підкреслив, що наразі ніщо не змусило США змінити свою власну позицію щодо ядерного стримування."Зважаючи на риторику, яка лунає з Москви, і на риторику, яка лунає з початку війни, ми не бачимо нічого такого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію щодо стримування", – сказав речник.Північноатлантичний альянс в неділю розкритикував небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику Росії, додавши, що стежить за ситуацією.МЗС України в неділю закликало негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН на тлі коментарів Путіна.Глава дипломатії ЄСзаявив про готовність Євросоюзу відповісти на дії Росії та Білорусі подальшими санкціями.

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