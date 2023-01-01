Військова з Волині після 8 місяців неволі – нарешті вдома: Добрі новини від ВолиньPost за 26 березня
26 березень, 23:22
Україна тримає оборону у відчайдушній боротьбі з російським агресором, який знищує наші міста та села. Нелюд цілиться у житлові квартали, вбиваючи мирне населення. Ми теж продовжуємо свою боротьбу на інформаційному фронті, бо справжнє обличчя російських вбивць має бачити увесь світ. Щоденно відшуковуємо чесні новини про незламну волю та перемоги наших захисників та захисниць і розповідаємо про них вам.
З вірою у ЗСУ, сьогодні, 26 березня,Добрі новини від ВолиньPost розпочинаємо з втрат окупантів.
В Україні ліквідували понад 170 тисяч окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3595 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
артилерійських систем – 2631 (+8) од,
РСЗВ – 522 (+2) од,
засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптері – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 282 (+3).
У Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко
25 березня на автовокзалі у Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко.
У полоні вона була вісім місяців та 11 днів.
На автостанції Аллу Сенченко зустріла рідна сестра, брат та племінниця.
Військовослужбовиця каже: перший вечір вдома проведе в родинному колі, за смакуванням домашньої їжі.
До повномасштабної війни жінка три роки служила за контрактом у бригаді імені Короля Данила. 24 лютого Алла Сенченко пішла у військкомат.
У складі свого батальйону жінка 16 травня виконувала бойові завдання у Слов'янську, а потім в Лимані. Під час бойового зіткнення з російськими військами 24 травня Алла Сенченко потрапила в полон. Двоє її побратимів загинули, — говорить волинянка.
Військовослужбовиця розповіла: у полоні було тяжко, не думала, що залишиться живою. Нині має лише одну мрію єдину для всіх — спільну перемогу України над ворогом.
Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів
Міністерка оборони Північної Македонії Слав’янка Петровська повідомила, що македонський уряд запропонує передати Україні 12 вертольотів Мі-24.
Петровська зазначила, що Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. За словами міністерки, на засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення.
Вона підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.
Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення
Курсу із самозахисту для цивільного населення в Луцьку організували рік тому. Впродовж цього часу їх відвідала сотня лучан. Курси запровадили молодіжні організації Луцька з ініціативи департаменту молоді та спорту. Це десять тренувань по дві години кожне, двічі на тиждень. На курсах вчать людей не зашкодити комусь, а вберегти своє життя та здоров'я в разі небезпеки. В основному відвідувачками курсів є дівчата та жінки, які тут загартовуються не лише фізично, а й ментально.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З вірою у ЗСУ, сьогодні, 26 березня,Добрі новини від ВолиньPost розпочинаємо з втрат окупантів.
В Україні ліквідували понад 170 тисяч окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3595 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
артилерійських систем – 2631 (+8) од,
РСЗВ – 522 (+2) од,
засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптері – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
крилаті ракети ‒ 911 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
спеціальна техніка ‒ 282 (+3).
У Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко
25 березня на автовокзалі у Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицю Аллу Сенченко.
У полоні вона була вісім місяців та 11 днів.
На автостанції Аллу Сенченко зустріла рідна сестра, брат та племінниця.
Військовослужбовиця каже: перший вечір вдома проведе в родинному колі, за смакуванням домашньої їжі.
До повномасштабної війни жінка три роки служила за контрактом у бригаді імені Короля Данила. 24 лютого Алла Сенченко пішла у військкомат.
У складі свого батальйону жінка 16 травня виконувала бойові завдання у Слов'янську, а потім в Лимані. Під час бойового зіткнення з російськими військами 24 травня Алла Сенченко потрапила в полон. Двоє її побратимів загинули, — говорить волинянка.
Військовослужбовиця розповіла: у полоні було тяжко, не думала, що залишиться живою. Нині має лише одну мрію єдину для всіх — спільну перемогу України над ворогом.
Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів
Міністерка оборони Північної Македонії Слав’янка Петровська повідомила, що македонський уряд запропонує передати Україні 12 вертольотів Мі-24.
Петровська зазначила, що Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. За словами міністерки, на засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення.
Вона підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.
Сотня волинян відвідали безплатні курси самозахисту для цивільного населення
Курсу із самозахисту для цивільного населення в Луцьку організували рік тому. Впродовж цього часу їх відвідала сотня лучан. Курси запровадили молодіжні організації Луцька з ініціативи департаменту молоді та спорту. Це десять тренувань по дві години кожне, двічі на тиждень. На курсах вчать людей не зашкодити комусь, а вберегти своє життя та здоров'я в разі небезпеки. В основному відвідувачками курсів є дівчата та жінки, які тут загартовуються не лише фізично, а й ментально.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Військова з Волині після 8 місяців неволі – нарешті вдома: Добрі новини від ВолиньPost за 26 березня
26 березень, 23:22
Був взірцем для побратимів: у бою з окупантами загинув волинянин Василь Клепанчук
26 березень, 22:48
Україна програла Англії на старті кваліфікації Євро-2024
26 березень, 22:36
На Волині діти розмальовують гільзи та уламки ракет. ФОТО
26 березень, 21:24
Медіа