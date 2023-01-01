Військова з Волині після 8 місяців неволі – нарешті вдома: Добрі новини від ВолиньPost за 26 березня

З вірою у ЗСУ, сьогодні, 26 березня,розпочинаємо з втрат окупантів.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,танків ‒ 3595 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,артилерійських систем – 2631 (+8) од,РСЗВ – 522 (+2) од,засоби ППО ‒ 277 (+1) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптері – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),крилаті ракети ‒ 911 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,спеціальна техніка ‒ 282 (+3).25 березня на автовокзалі у Луцьку рідні зустріли звільнену з полону військовослужбовицюУ полоні вона була вісім місяців та 11 днів.На автостанції Аллу Сенченко зустріла рідна сестра, брат та племінниця.Військовослужбовиця каже: перший вечір вдома проведе в родинному колі, за смакуванням домашньої їжі.До повномасштабної війни жінка три роки служила за контрактом у бригаді імені Короля Данила. 24 лютого Алла Сенченко пішла у військкомат.У складі свого батальйону жінка 16 травня виконувала бойові завдання у Слов'янську, а потім в Лимані. Під час бойового зіткнення з російськими військами 24 травня Алла Сенченко потрапила в полон. Двоє її побратимів загинули, — говорить волинянка.Військовослужбовиця розповіла: у полоні було тяжко, не думала, що залишиться живою. Нині має лише одну мрію єдину для всіх — спільну перемогу України над ворогом.Міністерка оборони Північної Македоніїповідомила, що македонський уряд запропонує передати Україні 12 вертольотів Мі-24.Петровська зазначила, що Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. За словами міністерки, на засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення.Вона підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.Курсу із самозахисту для цивільного населення в Луцьку організували рік тому. Впродовж цього часу їх відвідала сотня лучан. Курси запровадили молодіжні організації Луцька з ініціативи департаменту молоді та спорту. Це десять тренувань по дві години кожне, двічі на тиждень. На курсах вчать людей не зашкодити комусь, а вберегти своє життя та здоров'я в разі небезпеки. В основному відвідувачками курсів є дівчата та жінки, які тут загартовуються не лише фізично, а й ментально.