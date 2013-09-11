Україна програла Англії на старті кваліфікації Євро-2024

Руслана Ротаня поступилася команді Англії — 0:2.



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«Синьо-жовті» пропускали перший ігровий день у відбірковій групі C, у той час як команда Гарета Саутґейта вже встигла здолати іншого фаворита кваліфікації, команду Італії, на її полі — 2:1.



Матч проти Англії став дебютним на чолі національної збірної для Руслана Ротаня. До роботи з командою чинний тренер української «молодіжки» був залучений перед грою проти Англії, замінивши на посаді Олександра Петракова.



Україна та Англія проводили другий очний матч за менш ніж два роки: командам доводилося зустрічатися у чвертьфіналі Євро-2020, коли збірна «Трьох левів» завдала українцям розгромної поразки з рахунком 4:0.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України з поразки розпочала виступи у кваліфікації Євро-2024 з футболу. На виїзді командапоступилася команді Англії — 0:2.Про це пише Суспільне «Синьо-жовті» пропускали перший ігровий день у відбірковій групі C, у той час як командавже встигла здолати іншого фаворита кваліфікації, команду Італії, на її полі — 2:1.Матч проти Англії став дебютним на чолі національної збірної для Руслана Ротаня. До роботи з командою чинний тренер української «молодіжки» був залучений перед грою проти Англії, замінивши на посадіУкраїна та Англія проводили другий очний матч за менш ніж два роки: командам доводилося зустрічатися у чвертьфіналі Євро-2020, коли збірна «Трьох левів» завдала українцям розгромної поразки з рахунком 4:0.

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