Україна програла Англії на старті кваліфікації Євро-2024
Сьогодні, 22:36
Збірна України з поразки розпочала виступи у кваліфікації Євро-2024 з футболу. На виїзді команда Руслана Ротаня поступилася команді Англії — 0:2.
Про це пише Суспільне.
«Синьо-жовті» пропускали перший ігровий день у відбірковій групі C, у той час як команда Гарета Саутґейта вже встигла здолати іншого фаворита кваліфікації, команду Італії, на її полі — 2:1.
Матч проти Англії став дебютним на чолі національної збірної для Руслана Ротаня. До роботи з командою чинний тренер української «молодіжки» був залучений перед грою проти Англії, замінивши на посаді Олександра Петракова.
Україна та Англія проводили другий очний матч за менш ніж два роки: командам доводилося зустрічатися у чвертьфіналі Євро-2020, коли збірна «Трьох левів» завдала українцям розгромної поразки з рахунком 4:0.
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Про це пише Суспільне.
«Синьо-жовті» пропускали перший ігровий день у відбірковій групі C, у той час як команда Гарета Саутґейта вже встигла здолати іншого фаворита кваліфікації, команду Італії, на її полі — 2:1.
Матч проти Англії став дебютним на чолі національної збірної для Руслана Ротаня. До роботи з командою чинний тренер української «молодіжки» був залучений перед грою проти Англії, замінивши на посаді Олександра Петракова.
Україна та Англія проводили другий очний матч за менш ніж два роки: командам доводилося зустрічатися у чвертьфіналі Євро-2020, коли збірна «Трьох левів» завдала українцям розгромної поразки з рахунком 4:0.
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